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    • Экс-защитник «Урала» назвал игрока, который не боялся спорить с президентом Ивановым

    Экс-защитник «Урала» назвал игрока, который не боялся спорить с президентом Ивановым

    Бывший защитник «Урала» Александр Белозеров рассказал, чем ему запомнился президент клуба Григорий Иванов.

    «[Разносил] жестко, … [блин]. Очень специфический мужик. Из 90-х типа. Мог тебя отхерачить, просто в грязь втоптать, унизить. А через 20 минут обнять: «Саня, ну ты как? Пойдем чаю попьем».

    Представляю, каково игроку, который бегает по бровке. Иванов весь матч посылает тебя, куда только можно. А после матча уничтожал вообще всех, без исключения. Кроме одного – Спартак Гогниев. Только он с Ивановым зарубался, пару раз чуть не подрались.

    Только осетин позволил бы себе такое – не то, что мы, простые русские пацаны. Поначалу обижались, но привыкали. Даже его водитель рассказывал: «Должен был пригнать машину в семь утра. Приехал без пяти семь – Иванов … обкладывает: «Почему приехал так рано?»

    В другой раз приехал в 7:03 – и слышит: «Хер ли так поздно?» По итогу садится в авто – и общается нормально», – сказал Белозеров.

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    Источник: Sport24

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