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    • Дюков: «Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут – двойные стандарты, политическое давление»

    Дюков: «Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут – двойные стандарты, политическое давление»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о разных подходах международных спортивных федераций к ситуациям на Украине и в секторе Газа.

    – Чем отличается ситуация между Россией и Украиной от ситуации с Палестиной и Израилем? Вы задавали такой вопрос?

    – Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут. Вот в этом и разница. Мы обратили на это внимание. Вы видите, какая реакция: никаких решений. Мы в целом против отстранения и в том случае, и в другом.

    Мы задали такой вопрос коллегам, почему такая разница. В ответ они развели руками. Не буду называть фамилии, но это было. Двойные стандарты, так как есть политическое давление. Это – факт.

    • Отстранение россиян действует с февраля 2022 года.
    • Накануне РФС отказался уходить из УЕФА в Азию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1779

      Taps 3 минуты назад

      Этот мудак Дюков до сих пор живёт в прошлом веке.
      Газку обнюхался ?
      Тебя в Гейропу не возьмут никогда.

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