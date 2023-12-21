Дюков: «Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут – двойные стандарты, политическое давление»

Президент РФС Александр Дюков высказался о разных подходах международных спортивных федераций к ситуациям на Украине и в секторе Газа.
– Чем отличается ситуация между Россией и Украиной от ситуации с Палестиной и Израилем? Вы задавали такой вопрос?
– Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут. Вот в этом и разница. Мы обратили на это внимание. Вы видите, какая реакция: никаких решений. Мы в целом против отстранения и в том случае, и в другом.
Мы задали такой вопрос коллегам, почему такая разница. В ответ они развели руками. Не буду называть фамилии, но это было. Двойные стандарты, так как есть политическое давление. Это – факт.
- Отстранение россиян действует с февраля 2022 года.
- Накануне РФС отказался уходить из УЕФА в Азию.
Источник: «Матч ТВ»