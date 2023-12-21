Дюков: «Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут – двойные стандарты, политическое давление»

Президент РФС Александр Дюков высказался о разных подходах международных спортивных федераций к ситуациям на Украине и в секторе Газа.

– Чем отличается ситуация между Россией и Украиной от ситуации с Палестиной и Израилем? Вы задавали такой вопрос?

– Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут. Вот в этом и разница. Мы обратили на это внимание. Вы видите, какая реакция: никаких решений. Мы в целом против отстранения и в том случае, и в другом.

Мы задали такой вопрос коллегам, почему такая разница. В ответ они развели руками. Не буду называть фамилии, но это было. Двойные стандарты, так как есть политическое давление. Это – факт.