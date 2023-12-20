Экс-защитник четырех клубов РПЛ сказал, чем похожи Дзюба и Вагнер Лав

Бывший защитник «Спартака», «Крыльев Советов», «Волги» и «Урала» Александр Белозеров назвал трех футболистов РПЛ, против которых было непросто играть.

– Против кого из форвардов было неприятно?

– Дзюба классно играет корпусом и головой. Как и Вагнер [Лав]. Маленький, жопастый, центр тяжести низкий, старт быстрый. И очень понравился Витсель в «Зените». Настолько обученный игрок! Все делает вовремя, технично принимает, точно отдает.