Экс-защитник четырех клубов РПЛ сказал, чем похожи Дзюба и Вагнер Лав

Бывший защитник «Спартака», «Крыльев Советов», «Волги» и «Урала» Александр Белозеров назвал трех футболистов РПЛ, против которых было непросто играть.
– Против кого из форвардов было неприятно?
– Дзюба классно играет корпусом и головой. Как и Вагнер [Лав]. Маленький, жопастый, центр тяжести низкий, старт быстрый. И очень понравился Витсель в «Зените». Настолько обученный игрок! Все делает вовремя, технично принимает, точно отдает.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год с перерывами. За это время провел 259 матчей и забил 124 гола.
- Артем Дзюба сейчас выступает в «Локомотиве». Он играл за шесть клубов РПЛ и забил в их составе 198 голов в 531 матче во всех турнирах
- Полузащитник Аксель Витсель играл в «Зените» с 2012 по 2016 годы. В 180 матчах за команду он забил 22 гола.
Источник: Sport24