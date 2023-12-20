Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии

Футболисты брянского «Динамо» навестили в детской областной больнице воспитанника ФА «Динамо-Брянск» Тимура Демина, который получил ранение в плечо во время стрельбы в Гимназии №5. В гостях у него побывали Александр Фомичев, Данил Луппа, Дмитрий Пикатов и Владислав Дрогунов.

«Настроение у парня отличное, самочувствие тоже. С нетерпением ждет выписки из больницы, а еще сильнее – возвращения к тренировкам. Завтра ему предстоит перенести еще одну операцию.

Динамовцы подарили Тимуру подарки с символикой клуба и автографами, пожелали позитива, бодрости и скорейшего выздоровления, а родителям – сил и терпения в этот непростой жизненный период», – говорится в сообщении клуба.