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    • Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии

    Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии

    Футболисты брянского «Динамо» навестили в детской областной больнице воспитанника ФА «Динамо-Брянск» Тимура Демина, который получил ранение в плечо во время стрельбы в Гимназии №5. В гостях у него побывали Александр Фомичев, Данил Луппа, Дмитрий Пикатов и Владислав Дрогунов.

    «Настроение у парня отличное, самочувствие тоже. С нетерпением ждет выписки из больницы, а еще сильнее – возвращения к тренировкам. Завтра ему предстоит перенести еще одну операцию.

    Динамовцы подарили Тимуру подарки с символикой клуба и автографами, пожелали позитива, бодрости и скорейшего выздоровления, а родителям – сил и терпения в этот непростой жизненный период», – говорится в сообщении клуба.

    • Стрельба в гимназии №5 произошла утром 7 декабря 2023 года.
    • В результате инцидента погибли два человека из числа учащихся, включая саму нападавшую, которая покончила с собой; еще пять человек пострадало.
    • Брянское «Динамо» заняло девятое место в Золотой группе дивизиона «A» Второй лиги по итогам первой части сезона, набрав 22 очка в 18 матчах.

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    Источник: официальный сайт «Динамо» Брянск

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