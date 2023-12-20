Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии

Футболисты брянского «Динамо» навестили в детской областной больнице воспитанника ФА «Динамо-Брянск» Тимура Демина, который получил ранение в плечо во время стрельбы в Гимназии №5. В гостях у него побывали Александр Фомичев, Данил Луппа, Дмитрий Пикатов и Владислав Дрогунов.
«Настроение у парня отличное, самочувствие тоже. С нетерпением ждет выписки из больницы, а еще сильнее – возвращения к тренировкам. Завтра ему предстоит перенести еще одну операцию.
Динамовцы подарили Тимуру подарки с символикой клуба и автографами, пожелали позитива, бодрости и скорейшего выздоровления, а родителям – сил и терпения в этот непростой жизненный период», – говорится в сообщении клуба.
- Стрельба в гимназии №5 произошла утром 7 декабря 2023 года.
- В результате инцидента погибли два человека из числа учащихся, включая саму нападавшую, которая покончила с собой; еще пять человек пострадало.
- Брянское «Динамо» заняло девятое место в Золотой группе дивизиона «A» Второй лиги по итогам первой части сезона, набрав 22 очка в 18 матчах.
Источник: официальный сайт «Динамо» Брянск