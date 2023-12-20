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Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии

20 декабря 2023, 10:55

Футболисты брянского «Динамо» навестили в детской областной больнице воспитанника ФА «Динамо-Брянск» Тимура Демина, который получил ранение в плечо во время стрельбы в Гимназии №5. В гостях у него побывали Александр Фомичев, Данил Луппа, Дмитрий Пикатов и Владислав Дрогунов.

«Настроение у парня отличное, самочувствие тоже. С нетерпением ждет выписки из больницы, а еще сильнее – возвращения к тренировкам. Завтра ему предстоит перенести еще одну операцию.

Динамовцы подарили Тимуру подарки с символикой клуба и автографами, пожелали позитива, бодрости и скорейшего выздоровления, а родителям – сил и терпения в этот непростой жизненный период», – говорится в сообщении клуба.

  • Стрельба в гимназии №5 произошла утром 7 декабря 2023 года.
  • В результате инцидента погибли два человека из числа учащихся, включая саму нападавшую, которая покончила с собой; еще пять человек пострадало.
  • Брянское «Динамо» заняло девятое место в Золотой группе дивизиона «A» Второй лиги по итогам первой части сезона, набрав 22 очка в 18 матчах.

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Источник: официальный сайт «Динамо» Брянск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо Бр
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