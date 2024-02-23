Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)

В «Уфе» из Второй лиги финансовые проблемы. Игрокам не платят деньги.
«Игроки «Уфы» сегодня не вышли на тренировку в связи с невыполнением клубом перед ними финансовых обязательств.
Ранее футболисты уже предупреждали руководство клуба о том, что в случае наличия задолженностей не будут выходить на работу. Такая ситуация была с отпускными. Руководство не прислушалось, и история повторилась.
А в клубе тем временем продолжается финансовая проверка по деятельности бывшего генерального директора Егорова», – сообщил агент и юрист Антон Смирнов.
- «Уфа» выступает в «золотой» группе Второй лиги.
- Команда вылетела из РПЛ в 2022 году.
- В 2018 году уфимцы играли в еврокубках.