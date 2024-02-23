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    Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)

    В «Уфе» из Второй лиги финансовые проблемы. Игрокам не платят деньги.

    «Игроки «Уфы» сегодня не вышли на тренировку в связи с невыполнением клубом перед ними финансовых обязательств.

    Ранее футболисты уже предупреждали руководство клуба о том, что в случае наличия задолженностей не будут выходить на работу. Такая ситуация была с отпускными. Руководство не прислушалось, и история повторилась.

    А в клубе тем временем продолжается финансовая проверка по деятельности бывшего генерального директора Егорова», – сообщил агент и юрист Антон Смирнов.

    • «Уфа» выступает в «золотой» группе Второй лиги.
    • Команда вылетела из РПЛ в 2022 году.
    • В 2018 году уфимцы играли в еврокубках.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    23.02.2024 23:02
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