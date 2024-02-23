Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)

В «Уфе» из Второй лиги финансовые проблемы. Игрокам не платят деньги.

«Игроки «Уфы» сегодня не вышли на тренировку в связи с невыполнением клубом перед ними финансовых обязательств.

Ранее футболисты уже предупреждали руководство клуба о том, что в случае наличия задолженностей не будут выходить на работу. Такая ситуация была с отпускными. Руководство не прислушалось, и история повторилась.

А в клубе тем временем продолжается финансовая проверка по деятельности бывшего генерального директора Егорова», – сообщил агент и юрист Антон Смирнов.