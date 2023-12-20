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    • Экс-хавбек «Зенита» оценил вероятность увольнения Семака в случае неудачи в РПЛ

    Экс-хавбек «Зенита» оценил вероятность увольнения Семака в случае неудачи в РПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил вероятность отставки Сергея Семака, если «Зенит» не станет чемпионом России.

    – Грозит ли Семаку увольнение, если «Зенит» не станет чемпионом России?

    – Не думаю. Он очень много сделал для клуба. Пять раз становились чемпионами. Да, это будет неприятно, но не думаю, что будут сделаны такие резкие движения.

    – В 2018 году назначение Семака в «Зенит» многих удивило. Вы видите сейчас российского тренера, который может возглавить питерскую команду?

    – В России есть тренеры, которые тоже могли бы претендовать на это место, потому что возможности клуба значительно выше, чем у всех остальных.

    Игорь Осинькин потянет в «Зените»?

    – Как я и сказал: в России достаточно тренеров, которые могли бы успешно работать в «Зените».

    • После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует «Краснодар» (38), а на третьем месте находится «Динамо» с 32 очками.
    • Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года и выиграл с командой пять подряд чемпионских титулов.
    • Контракт 47-летнего специалиста с питерским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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