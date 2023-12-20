Экс-хавбек «Зенита» оценил вероятность увольнения Семака в случае неудачи в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил вероятность отставки Сергея Семака, если «Зенит» не станет чемпионом России.

– Грозит ли Семаку увольнение, если «Зенит» не станет чемпионом России?

– Не думаю. Он очень много сделал для клуба. Пять раз становились чемпионами. Да, это будет неприятно, но не думаю, что будут сделаны такие резкие движения.

– В 2018 году назначение Семака в «Зенит» многих удивило. Вы видите сейчас российского тренера, который может возглавить питерскую команду?

– В России есть тренеры, которые тоже могли бы претендовать на это место, потому что возможности клуба значительно выше, чем у всех остальных.

– Игорь Осинькин потянет в «Зените»?

– Как я и сказал: в России достаточно тренеров, которые могли бы успешно работать в «Зените».

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует «Краснодар» (38), а на третьем месте находится «Динамо» с 32 очками.

Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года и выиграл с командой пять подряд чемпионских титулов.

Контракт 47-летнего специалиста с питерским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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