Осинькин рассказал, за что Абрамович подарил ему Audi Q5

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил, что получил автомобиль в качестве подарка от Романа Абрамовича.

Экс-владелец «Челси» входил в руководство фонда «Национальная академия футбола».

Осинькин работал в этой академии на тренерской должности.

«Да, Абрамович подарил мне машину. Наверное, в тот момент, когда я мог уйти, но остался в академии.

На самом деле не было такого, что пообещали машину за то, что не уйду. Сначала попросили не уходить, я согласился, и дальше всe само получилось. Меня отблагодарили.

Что за машина? Audi Q5», – рассказал Осинькин.