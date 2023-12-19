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    Осинькин рассказал, за что Абрамович подарил ему Audi Q5

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил, что получил автомобиль в качестве подарка от Романа Абрамовича.

    • Экс-владелец «Челси» входил в руководство фонда «Национальная академия футбола».
    • Осинькин работал в этой академии на тренерской должности.

    «Да, Абрамович подарил мне машину. Наверное, в тот момент, когда я мог уйти, но остался в академии.

    На самом деле не было такого, что пообещали машину за то, что не уйду. Сначала попросили не уходить, я согласился, и дальше всe само получилось. Меня отблагодарили.

    Что за машина? Audi Q5», – рассказал Осинькин.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3425

      Suvorov71 19 минут назад

      Вот хорошо что перерыв, вонь закончилась из питера, ан нет, воняет, ясно, помойка она и есть помойка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1002

      TIMOTHY 29 минут назад

      Вот оно чё Михалыч)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      WILDLING_HRUNDEL 30 минут назад

      Хорошая машинка для подарка

      2
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