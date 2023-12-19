Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Майнца», 16 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Боруссия» Д: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Хуммельс, Зюле, Ройс, Брандт, Джан, Фюллькруг, Мален, Байноу-Гиттенс.

Главный тренер: Эдин Терзич

«Майнц»: Батц, Мвене, Ден Берг, Да Кошта, Кор, Сон, Рихтер, Краусс, Пепела, Груда, Ажорк.

Главный тренер: Ян Сиверт

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Майнц»