Мостовой назвал футбольную столицу России

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о футбольной столице РФ.

«Для меня Москва, конечно, – футбольная столица. В этом городе очень много команд и трофеев, которые выиграли не только в России, но и в СССР», – сказал Мостовой.