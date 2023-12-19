Мостовой назвал футбольную столицу России

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о футбольной столице РФ.
«Для меня Москва, конечно, – футбольная столица. В этом городе очень много команд и трофеев, которые выиграли не только в России, но и в СССР», – сказал Мостовой.
- В каждом из сезонов чемпионатов СССР и России в высшем по статусу дивизионе играло не меньше трех московских команд.
- Московские команды («Спартак», ЦСКА и «Локомотив») выигрывали чемпионат России в общей сложности 19 раз, представители остальных городов («Зенит», «Рубин», «Спартак-Алания») – в сумме 12 раз.
Источник: «Спорт-экспресс»