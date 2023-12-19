Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Мостовой назвал футбольную столицу России

    Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о футбольной столице РФ.

    «Для меня Москва, конечно, – футбольная столица. В этом городе очень много команд и трофеев, которые выиграли не только в России, но и в СССР», – сказал Мостовой.

    • В каждом из сезонов чемпионатов СССР и России в высшем по статусу дивизионе играло не меньше трех московских команд.
    • Московские команды («Спартак», ЦСКА и «Локомотив») выигрывали чемпионат России в общей сложности 19 раз, представители остальных городов («Зенит», «Рубин», «Спартак-Алания») – в сумме 12 раз.

    Новости по теме
    Мостовой упрекнул Абаскаля в игре на публику 4
    Мостовой ответил, сможет ли он начеканить мяч 1000 раз 4
    Радимов сообщил о варианте Абаскаля с «Севильей» и назвал кандидатов на замену испанца 6
    Источник: «Спорт-экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:26
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7654

      sochi-2013 1 час назад

      Озвучьте имя того, кто интересуется мнением Мостового.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37349

      VVM1964 > sochi-2013 35 минут назад

      Александр ! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6936

      Питерский князь 1 час назад

      мАсква футбольная помойка.
      Вообще, на стадионах мАсквы должны выдавать тюремную робу, одни мошенники и черножопые разбойники(162УКРФ).
      Преступная столица!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37349

      VVM1964 > Питерский князь 35 минут назад

      Это прозвучал голос из "Бандитского Петербурга" !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2034

      Дубина > Питерский князь 23 минуты назад

      Нам стыдно всем за помойку блекло-лазурную!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17534

      Алексей З > VVM1964 27 секунд назад

      не забудьте о кооперативе "Озеро" , прихватившим страну.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+