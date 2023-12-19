Булыкин назвал лучшего тренера РПЛ 2023 года

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал лучшего тренера этого года в РПЛ.
– Кто лучший тренер РПЛ 2023 года на ваш взгляд?
– Ивич. «Краснодар» очень радует, а первую половину нынешнего сезона закончил на первом месте. Это сродни чуду.
- «Краснодар» набрал 38 очков в 18 турах и лидирует в чемпионате России перед зимней паузой. Вторым идет «Зенит» (36 очков), замыкает тройку «Динамо» (32).
- Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года.
Источник: «Матч ТВ»