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    Булыкин назвал лучшего тренера РПЛ 2023 года

    Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал лучшего тренера этого года в РПЛ.

    – Кто лучший тренер РПЛ 2023 года на ваш взгляд?

    – Ивич. «Краснодар» очень радует, а первую половину нынешнего сезона закончил на первом месте. Это сродни чуду.

    • «Краснодар» набрал 38 очков в 18 турах и лидирует в чемпионате России перед зимней паузой. Вторым идет «Зенит» (36 очков), замыкает тройку «Динамо» (32).
    • Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2853

      Январь 59 2 часа назад

      Согласен с Булыкиным. Но и Личка и Осинькин показали отличные результаты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6936

      Питерский князь 2 часа назад

      Даешь Абаскаля, стабильно держит срамтак в скандалах.
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25464

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      С этим не поспоришь.

      0
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