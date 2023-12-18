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    • Радимов ответил, нужно ли российским спортсменам соглашаться на участие в Олимпиаде

    Радимов ответил, нужно ли российским спортсменам соглашаться на участие в Олимпиаде

    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов сделал заявление о допуске российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.

    • МОК допустил россиян в нейтральном статусе.
    • На последних Олимпиадах атлеты из России тоже выступали без флага и гимна.
    • Олимпийские Игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

    «Я один из немногих защищал и говорил, что надо ехать (на Олимпийские игры). Но сейчас я точно понимаю, что будут провокации.

    Помните, когда только всe начиналось, какой‑то украинский футбольный клуб приехал играть с нашими и отказался играть. Таких провокаций будет много, вспомните то же фехтование.

    Да, шанс поехать есть. С одной стороны, я понимаю всех спортсменов, что Олимпиада дается, может быть, раз в жизни. Но в данной ситуации эти провокации сведут на нет всe участие, мы будет под микроскопом.

    Будут выходить, тыкать пальцами. И даже если будут в нейтральном статусе, всe равно будут говорить: «Вы русские, вы здесь не нужны». Я даже не сомневаюсь, что так будет.

    В моем понимании, надо отказаться уже окончательно всем, потому что всe это неприемлемо для настоящего спортсмена и даже гражданина России. Надо сосредоточиться на «Играх дружбы» и Играх БРИКС.

    Пусть приедут вторые номера, но все наши сильнейшие спортсмены будут там. Да, я переобулся, но судя по тому, как менялись правила, это единственный выход», – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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