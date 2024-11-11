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    Радимов объяснил, почему верит в чемпионство «Зенита»

    Владислав Радимов ответил на вопросы о промежуточных результатах «Зенита».

    • Петербуржцы завершили 1-й круг РПЛ на 2-м месте.
    • От лидирующего «Краснодара» они отстают на 1 очко.
    • «Зенит» борется за 7-е чемпионство подряд.

    – Как оцените первый круг для «Зенита»? Чего не хватает для первого места?

    – Не мне оценивать. Я верю, что команда станет первой по итогам всего чемпионата.

    – Почему?

    – А почему я должен не верить, если команда была шесть раз подряд чемпионом?

    «Краснодар» хорошо играет.

    – А «Зенит» – шестикратный чемпион. И «Зенит», и «Краснодар» могут взять золото. «Локомотив» нельзя сбрасывать со счетов.

    Точнее об этом можно будет сказать после следующих трех туров, когда команды уйдут на зимний перерыв.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.11.2024 23:59
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Борис34684
    1731379764
    Не смеши Радимов людей со своими прогнозами, прогнозист из тебя некудышный, сам доказал.
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    Спартачище
    1731383581
    Что ни болотный выкормыш, то инвалид ума Подстать болотным фонадам олигофренам
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    Спартач80
    1731393593
    Буланов ещё та Ванга....
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