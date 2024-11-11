Радимов объяснил, почему верит в чемпионство «Зенита»

Владислав Радимов ответил на вопросы о промежуточных результатах «Зенита».

Петербуржцы завершили 1-й круг РПЛ на 2-м месте.

От лидирующего «Краснодара» они отстают на 1 очко.

«Зенит» борется за 7-е чемпионство подряд.

– Как оцените первый круг для «Зенита»? Чего не хватает для первого места?

– Не мне оценивать. Я верю, что команда станет первой по итогам всего чемпионата.

– Почему?

– А почему я должен не верить, если команда была шесть раз подряд чемпионом?

– «Краснодар» хорошо играет.

– А «Зенит» – шестикратный чемпион. И «Зенит», и «Краснодар» могут взять золото. «Локомотив» нельзя сбрасывать со счетов.

Точнее об этом можно будет сказать после следующих трех туров, когда команды уйдут на зимний перерыв.

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