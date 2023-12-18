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    • Тикнизян – о зарплатах футболистов в РПЛ: «А как они могут быть незаслуженными?»

    Тикнизян – о зарплатах футболистов в РПЛ: «А как они могут быть незаслуженными?»

    Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о зарплатах в российских футбольных клубах.

    – Многие говорят, что зарплаты российских футболистов завышены.

    – Люди, которые об этом говорят, имеют на это полное право. Любая работа в нашем мире тяжелая. У меня вопрос к людям, которые говорят про нас, – неужели вы думаете, что футболисты в юном возрасте думали о работе, где будут платить больше?

    Я занимался футболом и делаю это всю свою жизнь. Я многим жертвовал и жертвую по сей день. Мне повезло, что мой род деятельности приносит такие большие деньги. Не вижу в этом ничего плохого.

    – Значит, ваши зарплаты заслужены.

    – А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга – как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром.

    Самое главное – не я же говорю, какую зарплату мне должны платить, а клуб предлагает эти условия. А я уже выбираю, соглашаться на эти условия или нет.

    • В этом сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
    • «Локо» купил его у ЦСКА в 2021 году за 5,5 млн евро.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77

      MANCHESTER_RED_MAN 14 минут назад

      Додик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +936

      TIMOTHY 1 час назад

      Футболистам о зарплатах и ценах лучше помалкивать,скромненько

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1616

      Цугундeр 1 час назад

      " Я многим жертвовал и жертвую по сей день. Мне повезло, что мой род деятельности приносит такие большие деньги. "
      Сначала пожертвовал родным городом ,потом - ставшей родной , армейской командой. Далее и родину поменял , не зная языка.
      Ара ,тебе повезло, что твой род не знает ничего святого .( кроме денег )

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      Купа Купыч 2 часа назад

      Очень много Тикнизяна стало. Мостового и Зарему обогнал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      WILDLING_HRUNDEL 2 часа назад

      Шахта заполярная тоже гнется как поросячий крючок за копейки и ещё тут стучит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      VPERDIV SPARTAK 2 часа назад

      Не думаю что люди которые построили тебе дом,должны получать гораздо меньше чем ты ! В десятки и сотни раз меньше!

      3
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