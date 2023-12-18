Тикнизян – о зарплатах футболистов в РПЛ: «А как они могут быть незаслуженными?»

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о зарплатах в российских футбольных клубах.

– Многие говорят, что зарплаты российских футболистов завышены.

– Люди, которые об этом говорят, имеют на это полное право. Любая работа в нашем мире тяжелая. У меня вопрос к людям, которые говорят про нас, – неужели вы думаете, что футболисты в юном возрасте думали о работе, где будут платить больше?

Я занимался футболом и делаю это всю свою жизнь. Я многим жертвовал и жертвую по сей день. Мне повезло, что мой род деятельности приносит такие большие деньги. Не вижу в этом ничего плохого.

– Значит, ваши зарплаты заслужены.

– А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга – как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром.

Самое главное – не я же говорю, какую зарплату мне должны платить, а клуб предлагает эти условия. А я уже выбираю, соглашаться на эти условия или нет.