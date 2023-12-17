Кобелев выступил против иностранных тренеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев считает, что в РПЛ должны работать российские специалисты.

«Это дело руководителей клубов. Но то, что в сегодняшней ситуации приглашают иностранцев, конечно, недопустимо. Вот все, что я хочу сказать, не обсуждаю тренеров, а тем более любые планки, любые ограничения, которые вызывают только антипатию и ни к чему хорошему не ведут», – сказал Кобелев.