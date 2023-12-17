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    Кобелев выступил против иностранных тренеров в РПЛ

    Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев считает, что в РПЛ должны работать российские специалисты.

    «Это дело руководителей клубов. Но то, что в сегодняшней ситуации приглашают иностранцев, конечно, недопустимо. Вот все, что я хочу сказать, не обсуждаю тренеров, а тем более любые планки, любые ограничения, которые вызывают только антипатию и ни к чему хорошему не ведут», – сказал Кобелев.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 21:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1054

      timon2401 7 минут назад

      Действительно.. А то такие "специалисты" как Кобелев без работы сидят со своим тренерским "талантом" который кроме как в РФ более нах ни где ни нужен, дабы нет сейчас достойных тренеров в РФ..

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      Рейтинг: +5687

      PAREVG. 22 минуты назад

      Он не прав, тренер тренеру рознь. Те что в Динамо и Краснодаре - хорошо работают, да и в Оренбурге неплох. а Абаскаль и многие из тех что были в Локо во времена немецкой оккупации - гнать в кандалах пинками до китайской границы без выходного пособия .

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