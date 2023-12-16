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    Зарема: «Спартак» – заноза в тренерской карьере Эмери»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о периоде работы в клубе главного тренера Унаи Эмери. Это было в 2012 году.

    «В ситуации с Эмери проиграл только «Спартак», упустив талантливого тренера, и игроки, которые так и ничего не поняли. Даже спустя годы не сделали правильные выводы.

    Видимо, они реально заслуживали такого тренера, как Валерий Карпин, не больше. В тренерской карьере Эмери «Спартак» стал лишь небольшой занозой. Извлек опыт и пошел дальше с высоко поднятой головой», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6271

      ПалкоВводецъ (returned) 14 минут назад

      Срамтак для многих нарыв, прыщ. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +116

      WE ARE FOR PETER 21 минуту назад

      Зарема разбирается в темах!)

      0
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