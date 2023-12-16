Зарема: «Спартак» – заноза в тренерской карьере Эмери»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о периоде работы в клубе главного тренера Унаи Эмери. Это было в 2012 году.

«В ситуации с Эмери проиграл только «Спартак», упустив талантливого тренера, и игроки, которые так и ничего не поняли. Даже спустя годы не сделали правильные выводы.

Видимо, они реально заслуживали такого тренера, как Валерий Карпин, не больше. В тренерской карьере Эмери «Спартак» стал лишь небольшой занозой. Извлек опыт и пошел дальше с высоко поднятой головой», – сказала Зарема.