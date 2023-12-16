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Зарема: «Спартак» – заноза в тренерской карьере Эмери»

16 декабря 2023, 22:54
4

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о периоде работы в клубе главного тренера Унаи Эмери. Это было в 2012 году.

«В ситуации с Эмери проиграл только «Спартак», упустив талантливого тренера, и игроки, которые так и ничего не поняли. Даже спустя годы не сделали правильные выводы.

Видимо, они реально заслуживали такого тренера, как Валерий Карпин, не больше. В тренерской карьере Эмери «Спартак» стал лишь небольшой занозой. Извлек опыт и пошел дальше с высоко поднятой головой», – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Астон Вилла Эмери Унаи Салихова Зарема
Комментарии (4)
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Таврида
1702758674
В Спартаке у Эмери была и большая заноза - Дзюба, "тренеришка" - сказал как припечатал. Теперь Эмери приходится из кожи лезть и завоевывать всякие еврокубки, чтобы доказать Дзюбе как он ошибался))
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DeStar
1702761087
ну по факту эмери реально топ. Мы все оцениваем тренеров топ клубов, типа всяких аллерги и конте беспонтовых на мой взгляд, и эмери делает с каждым клубом результ, севилья 3 подряд ЛЕ как вам, а потом еще с вилькой? а что делает с АВ?
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моэм
1702799340
Заноза?....ШИЛО В ЗАДНИЦЕ !!....вот чем стал Спартак для многих . в.т.ч. и очень уважаемых тренеров ....причина одна - отстойная Администрация ....любое назначение Спорт.дира или Ген.дира , президента -решения их категории кретинизм....в смысле того что среди них нет ни одного разбирающегося в футболе . совершенно не соответствующих даже уровню клуба аутсайдера....и далеко от уровня задач для Спартака .
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Вомбат
1702810024
Фигня. Заноза в его карьере ПСЖ, а именно Мбаппе, против диктатуры которого в команде он посмел выступить, причем шейхи поддержали загорелого. А про Спартак он уже и не вспоминает, так давно это было.
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