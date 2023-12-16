«Краснодар» готов зимой выкупить Джикию, но при одном условии

Не могу вспомнить - кто из изгнанных с позором из поросятника за последние 10 лет заиграл в нашей РПЛ на приличном уровне?! Ведь всерьез нельзя считать таковым Глушакова! Дзюбиньо? Да, некоторое время в Зените, ну и в сборной немного пожалуй! Все! А ведь какой легендой оба были в свое время для сектантов! В Краснодаре уже Кайо практически восстановился! Умный и практичный Ивич думается сумеет ему вправить мозги, чтоб не привозил так много....
Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия может зимой оказаться в «Краснодаре».
Кубанский клуб видит в 30-летнем игроке сборной России потенциальную замену для Хуниора Алонсо.
Если парагваец решит сменить команду, то «Краснодар» всерьез рассмотрит кандидатуру Джикии.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
- Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.