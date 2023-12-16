«Краснодар» готов зимой выкупить Джикию, но при одном условии

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия может зимой оказаться в «Краснодаре».
Кубанский клуб видит в 30-летнем игроке сборной России потенциальную замену для Хуниора Алонсо.
Если парагваец решит сменить команду, то «Краснодар» всерьез рассмотрит кандидатуру Джикии.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
- Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.
Бонус до 17000₽ на любимые спортивные события для вас!
Источник: «РБ Спорт»