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  • «Краснодар» готов зимой выкупить Джикию, но при одном условии

«Краснодар» готов зимой выкупить Джикию, но при одном условии

16 декабря 2023, 13:25
13

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия может зимой оказаться в «Краснодаре».

Кубанский клуб видит в 30-летнем игроке сборной России потенциальную замену для Хуниора Алонсо.

Если парагваец решит сменить команду, то «Краснодар» всерьез рассмотрит кандидатуру Джикии.

  • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
  • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
  • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Джикия Георгий Алонсо Хуниор
Комментарии (13)
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portero
1702727959
Пусть Алонсо доиграет, его лучше удержите на полгодика....
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BVG4
1702729695
Не могу вспомнить - кто из изгнанных с позором из поросятника за последние 10 лет заиграл в нашей РПЛ на приличном уровне?! Ведь всерьез нельзя считать таковым Глушакова! Дзюбиньо? Да, некоторое время в Зените, ну и в сборной немного пожалуй! Все! А ведь какой легендой оба были в свое время для сектантов! В Краснодаре уже Кайо практически восстановился! Умный и практичный Ивич думается сумеет ему вправить мозги, чтоб не привозил так много....
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Romeo 123
1702737324
Да , жикия розвалит весь Краснодар, не нужен он им
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Serhio76
1702739006
Привет
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Serhio76
1702739227
А что за дебильная фраза- если парогваец решит сменить команду? У Алонсо контракт. Если какой то клуб его хочет и он сам тоже, то в контракте прописана сумма выкупа. Думаю около 8-9 млн. За столько его и покупали. Не думаю, что какой то клуб из Бразилии осилит эту цену. Если Краснодар продаст за меньше, то руководство клуба идиоты. Алонсо ключевой игрок
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Январь 59
1702749577
Алонсо давно жалуется на проблемы жизни в России без семьи. Видимо не хочет играть до конца сезона. Жаль.
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моэм
1702798062
А может если денег хватит ?....потому что если Спартак готов отдать за полтора ляма , т.е. цену в которую оценивает Джикию трансмаркет , то Краснодару следует бежать со всех ног с кошельком в руке и готовым контрактом для Жоры с учётом ВСЕХ его условий....но Джикия скорее согласится на меньшее , чтобы остаться в Москве (или в Питере) , лишь бы не ехать в провинцию , но тут уж последнее слово будет за женой .
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