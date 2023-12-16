Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Краснодар» готов зимой выкупить Джикию, но при одном условии

    «Краснодар» готов зимой выкупить Джикию, но при одном условии

    Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия может зимой оказаться в «Краснодаре».

    Кубанский клуб видит в 30-летнем игроке сборной России потенциальную замену для Хуниора Алонсо.

    Если парагваец решит сменить команду, то «Краснодар» всерьез рассмотрит кандидатуру Джикии.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
    • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

    Новости по теме
    Агент Джикии отреагировал на новость об интересе «Краснодара»
    Трансферы российского футбола – следите вместе с «Бомбардиром» 5
    Агент Джикии раскрыл отношение защитника к ситуации с непродлением контракта со «Спартаком»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      BVG4 37 минут назад

      Не могу вспомнить - кто из изгнанных с позором из поросятника за последние 10 лет заиграл в нашей РПЛ на приличном уровне?! Ведь всерьез нельзя считать таковым Глушакова! Дзюбиньо? Да, некоторое время в Зените, ну и в сборной немного пожалуй! Все! А ведь какой легендой оба были в свое время для сектантов! В Краснодаре уже Кайо практически восстановился! Умный и практичный Ивич думается сумеет ему вправить мозги, чтоб не привозил так много....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Исмо > BVG4 12 минут назад

      Ничего что, Дзюба, лучший бомбардир сборной и РПЛ)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69585

      portero 1 час назад

      Пусть Алонсо доиграет, его лучше удержите на полгодика....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17529

      Алексей З 1 час назад

      Ну что ж , возможно это будет хорошим вариантом для всех.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6865

      Питерский князь 2 часа назад

      Джекия решил помочь Краснодыру развалиться?
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3389

      Suvorov71 > Питерский князь 59 минут назад

      как Князь поумнел после того как стал Княгиней

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Против дэбилов > Питерский князь 41 минуту назад

      Урод хватить каверкать название города, чмо из пввтырбурга

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Против дэбилов > Питерский князь 32 минуты назад

      У тебя в предложении пять слов, в двух из них по ошибке. Какой из тебя князь? Чепуха , да и только.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6865

      Питерский князь > Против дэбилов 26 минут назад

      Ты что болельщик Краснодыра?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2326

      rac531 2 часа назад

      ЧТО Ж, УСПЕХОВ, ГЕОРГИЙ

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+