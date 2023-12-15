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    • «Чувствую себя в Самаре как дома»: Костанца прокомментировал продление контракта с «Крыльями Советов»

    «Чувствую себя в Самаре как дома»: Костанца прокомментировал продление контракта с «Крыльями Советов»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о продлении контракта до 2028 года.

    «Я очень доволен продлением контракта. С момента прибытия в клуб меня очень хорошо приняли все, кто там работает, игроки и болельщики. Они помогли мне почувствовать себя как дома. Это была одна из причин, которая заставила меня согласиться на продление контракта, поскольку я уже привык к городу. Мы с женой любим Самару. Я действительно счастлив.

    Мне очень приятно играть в «Крыльях», отличная атмосфера на тренировках и играх. В этом сезоне у нас дела идут очень хорошо», – сказал Костанца.

    • Костанца перешел в «Крылья» зимой 2022 года из «Шерифа». В текущем сезоне на его счету 14 матчей и 2 гола во всех турнирах.
    • Всего в составе самарцев Костанца провел 43 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
    • Ранее бразилец говорил, что не против получить российский паспорт и начать выступать за сборную России.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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