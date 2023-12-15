«Чувствую себя в Самаре как дома»: Костанца прокомментировал продление контракта с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о продлении контракта до 2028 года.

«Я очень доволен продлением контракта. С момента прибытия в клуб меня очень хорошо приняли все, кто там работает, игроки и болельщики. Они помогли мне почувствовать себя как дома. Это была одна из причин, которая заставила меня согласиться на продление контракта, поскольку я уже привык к городу. Мы с женой любим Самару. Я действительно счастлив.

Мне очень приятно играть в «Крыльях», отличная атмосфера на тренировках и играх. В этом сезоне у нас дела идут очень хорошо», – сказал Костанца.