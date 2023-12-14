Булыкин высказался о ценах на яйца в России

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что его не коснулась проблема подорожания куриных яиц.
– На Прямой линии [Владимира Путина] обсуждалась тема резкого подорожания яиц. Сказалось ли это как-то на вас?
– А у меня куры на даче есть, у меня натуральное хозяйство. Яйца присутствуют в достаточном количестве – и куриные, и перепелиные.
Даже не знаю, какая цена на них в магазине, потому что не покупаю.
– А не продаете?
– Нет, не продаю. Развожу для себя, для друзей.
- 44-летний Булыкин закончил карьеру в 2014 году.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Аякс», «АДО Ден Хааг», «Твенте», «Андерлехт».
- За сборную России нападающий провел 15 матчей и забил 7 голов.
Источник: «РБ Спорт»