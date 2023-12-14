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    Булыкин высказался о ценах на яйца в России

    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что его не коснулась проблема подорожания куриных яиц.

    – На Прямой линии [Владимира Путина] обсуждалась тема резкого подорожания яиц. Сказалось ли это как-то на вас?

    – А у меня куры на даче есть, у меня натуральное хозяйство. Яйца присутствуют в достаточном количестве – и куриные, и перепелиные.

    Даже не знаю, какая цена на них в магазине, потому что не покупаю.

    – А не продаете?

    – Нет, не продаю. Развожу для себя, для друзей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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