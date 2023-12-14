Булыкин высказался о ценах на яйца в России

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что его не коснулась проблема подорожания куриных яиц.

– На Прямой линии [Владимира Путина] обсуждалась тема резкого подорожания яиц. Сказалось ли это как-то на вас?

– А у меня куры на даче есть, у меня натуральное хозяйство. Яйца присутствуют в достаточном количестве – и куриные, и перепелиные.

Даже не знаю, какая цена на них в магазине, потому что не покупаю.

– А не продаете?

– Нет, не продаю. Развожу для себя, для друзей.