Анри обратился к Мбаппе

Тьерри Анри порассуждал о будущем Килиана Мбаппе в «ПСЖ».
У тренера молодежной сборной Франции спросили, стоит ли форварду зимой перейти в «Реал».
«Если бы я был Мбаппе, то не ушел бы. Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать? Ты все еще должен выиграть лигу.
Килиан любит «ПСЖ», и вы должны это понимать. Он любит свой клуб, он оттуда родом... Я хочу, чтобы Мбаппе остался до конца», – сказал Анри.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом.
- «Реал» установил дедлайн для француза.
- Нападающий в парижском клубе с 2017 года.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: CBS Sports