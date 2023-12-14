Анри обратился к Мбаппе

Тьерри Анри порассуждал о будущем Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

У тренера молодежной сборной Франции спросили, стоит ли форварду зимой перейти в «Реал».

«Если бы я был Мбаппе, то не ушел бы. Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать? Ты все еще должен выиграть лигу.

Килиан любит «ПСЖ», и вы должны это понимать. Он любит свой клуб, он оттуда родом... Я хочу, чтобы Мбаппе остался до конца», – сказал Анри.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом.

«Реал» установил дедлайн для француза.

Нападающий в парижском клубе с 2017 года.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?