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    Анри обратился к Мбаппе

    Тьерри Анри порассуждал о будущем Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

    У тренера молодежной сборной Франции спросили, стоит ли форварду зимой перейти в «Реал».

    «Если бы я был Мбаппе, то не ушел бы. Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать? Ты все еще должен выиграть лигу.

    Килиан любит «ПСЖ», и вы должны это понимать. Он любит свой клуб, он оттуда родом... Я хочу, чтобы Мбаппе остался до конца», – сказал Анри.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом.
    • «Реал» установил дедлайн для француза.
    • Нападающий в парижском клубе с 2017 года.

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    Источник: CBS Sports

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