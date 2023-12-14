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    Сарри назвал желаемого соперника в 1/8 финала ЛЧ

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, с кем хочет сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Единственный большой клуб, с которым я еще не встречался в своей карьере – это «Барселона».

    Превзойти их по владению мячом будет сложно. Но мне бы очень хотелось посетить «Камп Ноу», – заявил Сарри.

    • «Лацио» вышел из группы ЛЧ со 2-го места, уступив «Атлетико».
    • Их потенциальные соперники – «Арсенал», «Бавария», «Боруссия Д», «Барселона», «Манчестер Сити», «Реал» и «Реал Сосьедад».
    • Жеребьевка 1/8 финала пройдет в понедельник, 18 декабря.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15122

      Plyash 1 час назад

      А Луны жареной не желаете,уважаемый?

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