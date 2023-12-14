Сарри назвал желаемого соперника в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, с кем хочет сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.
«Единственный большой клуб, с которым я еще не встречался в своей карьере – это «Барселона».
Превзойти их по владению мячом будет сложно. Но мне бы очень хотелось посетить «Камп Ноу», – заявил Сарри.
- «Лацио» вышел из группы ЛЧ со 2-го места, уступив «Атлетико».
- Их потенциальные соперники – «Арсенал», «Бавария», «Боруссия Д», «Барселона», «Манчестер Сити», «Реал» и «Реал Сосьедад».
- Жеребьевка 1/8 финала пройдет в понедельник, 18 декабря.
Источник: Football Italia