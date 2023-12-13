Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» и «Шахтер», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2023 года в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Порту»: Кошта, Пепе, Кармо, Сануси, Санчес, Эуштакиу, Пепе, Галено, Варела, Тареми, Эванилсон.

Главный тренер: Сержиу Консейсау

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Гочолеишвили, Азаров, Матвиенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Сикан, Невертон.

Главный тренер: Марино Пушич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Порту» – «Шахтер»