Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» и «Фейеноорд», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2023 года в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Селтик»: Харт, Джонстон, Тейлор, Скейлз, Уэлш, Ивата, О'Райли, Макгрегор, Пальма, Фурухаши, Джонстон.

Главный тренер: Брендан Роджерс

«Фейеноорд»: Бейлоу, Белен, Гертрюйда, Хартман, Ганцко, Зерруки, Тимбер, Стенгс, Пайшан, Иванушеч, Хименес.

Главный тренер: Арне Слот

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Селтик» – «Фейеноорд»