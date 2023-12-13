Итоги первой части сезона для топ-8 РПЛ от Радимова

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подвел промежуточные итоги выступлений для клубов РПЛ, занимающих места с восьмого по первое в нынешнем сезоне.

«ЦСКА. Затянули с новичками, раздали много очков, скамейки почти нет, травмы – отсюда недобор на старте и постоянное ощущение надрыва. Место низковатое, но во многих матчах с лидерами смотрелись достойно. И даже ничья с «Зенитом» – это хороший результат. Не хватает длины скамейки катастрофически! Лучший матч: ЦСКА – «Ростов» – 2:0.

«Рубин». Мы увидели две разные команды. Первая – без усиления, которая шла внизу в зоне вылета. Вторая – после прихода новичков с надежной обороной и прагматичным футболом. Хорошая работа спортивного отдела и перестройка от Рахимова. Все сработали на отлично и это дало результат! Команда знает, что хочет. Лучший матч: «Рубин» – «КС» – 2:1.

«Крылья Советов». Думал, что команда будет в зоне стыков, но то, что делает Осинькин – снимаю шляпу! Салтыков – открытие. Если дать команде пространство – снесут любого! Уверенности бы на выезде и тогда можно даже на тройку претендовать. Лучший матч: «КС» – «Спартак» – 4:0.

«Спартак». Команду лихорадит, стабильности не хватает катастрофически. С таким подбором игроков должны быть в лидерах. Поработают прилично и могут догнать лидеров. Но стабильности совершенно нет. Матчи на выезде надо стабилизировать. Лучший матч: «Спартак» – «КС» – 3:0.

«Локомотив». Позиция высокая, но во многих матчах на стороне «Локо» был фарт, запаса прочности нет. Дважды обыграли «Зенит» – это дорогого стоит, но качество игры пока не то. Если укрепить центр обороны могут навязать борьбу вверху. Лучший матч: оба с «Зенитом».

«Динамо». Кажется, что тут даже перебор очков. Ушел Захарян, пришло много новичков, новый тренер, были интересные решения, как перевод Лаксальта в опорную зону – в целом молодцы. Если укрепятся в трансферное окно, то можно попробовать зацепиться за первое место. Лучший матч: 3:2 с ЦСКА на выезде.

«Зенит». Потери лидеров в лице Малкома и Кузяева не прошли бесследно, а Ду Кейрос и Коваленко из новичков пока не впечатлили. Цельной игры пока не хватает, хотя подбор исполнителей все равно один из лучших в чемпионате.

Весной после сборов Семака команда обычно прибавляют, так что и сейчас ждем преображения, плюс обязательно будет усиление на трансферном рынке. Лучший матч: «Зенит» – «Урал» – 4:0.

«Краснодар». Открытие чемпионата. Не самая яркая игра, но есть результат. Многие матчи вытягивали на флажке. Кордоба – лучший нападающий чемпионата, умеет все, просто мощь! Трио в полузащите оптимальное, очень сильная связка! Алонсо мощно цементирует сзади. Сафонов перестал чудить и добавил уверенности. Все это – слагаемые заслуженного первого места.

Хорошо, что есть конкуренция! Ну и нельзя промолчать про болельщиков. Галицкий долго и упорно занимался формированием и работой с болельщиками, и вот результат – отличная посещаемость, яркая и эмоциональная поддержка на родных трибунах. Лучший матч: «Краснодар» – ЦСКА – 1:0», – написал Радимов.