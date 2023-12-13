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    • Рахимов назвал игроков «Рубина», которые могут уехать в Европу

    Рахимов назвал игроков «Рубина», которые могут уехать в Европу

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопросы о футболистах команды, к которым проявляют интерес за рубежом.

    – За [Мирлиндом] Даку уже охотятся клубы с предложениями…

    – Ему надо уворачиваться!

    – Зимой его продажа исключена?

    – Исключена. И он сам не желает расставаться с клубом. Понимает, что ему нужно хорошо пройти зимние сборы, здорово отыграть весной и в хорошей форме подойти к Евро-2024.

    – Кто из игроков «Рубина», помимо Даку, потенциально может уехать в Европу?

    – Это [Игор] Вуячич и [Угочукву] Иву. Также мы видим высокий потенциал у [Николы] Чумича – это нестандартность действий, дриблинга, скорость. Но и ему есть в чeм прибавлять. 

    • После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место с 28 очками.
    • В Кубке России казанцы набрали в своей группе 4 очка, заняли последнее место и вылетели из турнира.

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    Источник: «Татар-информ»

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