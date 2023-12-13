Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Баварии» (0:1) и вылетел, «Копенгаген» победил «Галатасарай» (1:0) и вышел в 1/8 финала

Идиоты
Состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартете A.
«Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Баварии» со счетом 0:1 и финишировал последним в группе. Мюнхенцы вышли в плей-офф с первого места.
«Копенгаген» на своем поле выиграл у «Галатасарая» – 1:0. Это позволило датчанам пробиться в 1/8 финала главного еврокубка. Турки сыграют в Лиге Европы.
Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур
Манчестер Юнайтед (Англия) – Бавария (Германия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Коман, 70.
Копенгаген (Дания) – Галатасарай (Турция) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Лерагер, 58.
Удаление: Лерагер, 90 – нет.