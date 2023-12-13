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    • Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Баварии» (0:1) и вылетел, «Копенгаген» победил «Галатасарай» (1:0) и вышел в 1/8 финала

    Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Баварии» (0:1) и вылетел, «Копенгаген» победил «Галатасарай» (1:0) и вышел в 1/8 финала

    Состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартете A.

    «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Баварии» со счетом 0:1 и финишировал последним в группе. Мюнхенцы вышли в плей-офф с первого места.

    «Копенгаген» на своем поле выиграл у «Галатасарая» – 1:0. Это позволило датчанам пробиться в 1/8 финала главного еврокубка. Турки сыграют в Лиге Европы.

    Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Бавария (Германия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Коман, 70.

    Копенгаген (Дания) – Галатасарай (Турция) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Лерагер, 58.

    Удаление: Лерагер, 90 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +67

      MANCHESTER_RED_MAN 1 минуту назад

      Идиоты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2254

      Таврида 3 минуты назад

      Всё, тен Хаг может паковать свои шмотки и уматывать в родную Нидерландщину.

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