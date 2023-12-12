Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» и «Брага», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023 года в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Наполи»: Мерет, Жесус, Натан, Ди Лоренцо, Ррахмани, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Осимхен, Кварацхелия.
Главный тренер: Вальтер Мадзарри
«Брага»: Матеус, Гомес, Фонте, Саатчи, Борха, Моутинью, Орта, Саласар, Банза, Пицци, Брума.
Главный тренер: Артур Хорхе
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Брага»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
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