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    • «ПСВ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023

    «ПСВ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Арсенала», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023, в 20:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «ПСВ»: Бенитес, Рамальо, Дест, Боскальи, Анхолт, Тиль, Верман, Сайбари, Де Йонг, Бакайоко, Пепи.

    Главный тренер: Петер Бош

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Кивер, Зинченко, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Нкетиа, Троссард, Нелсон.

    Главный тренер: Микель Артета

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ»«Арсенал»

    ПСВ-Арсенал смотреть онлайн 12 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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