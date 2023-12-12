Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Арсенала», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023, в 20:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«ПСВ»: Бенитес, Рамальо, Дест, Боскальи, Анхолт, Тиль, Верман, Сайбари, Де Йонг, Бакайоко, Пепи.
Главный тренер: Петер Бош
«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Кивер, Зинченко, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Нкетиа, Троссард, Нелсон.
Главный тренер: Микель Артета
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»