Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Арсенала», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023, в 20:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«ПСВ»: Бенитес, Рамальо, Дест, Боскальи, Анхолт, Тиль, Верман, Сайбари, Де Йонг, Бакайоко, Пепи.

Главный тренер: Петер Бош

«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Кивер, Зинченко, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Нкетиа, Троссард, Нелсон.

Главный тренер: Микель Артета

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ» – «Арсенал»