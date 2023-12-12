Роналду высказался о достижении отметки в 50 голов за год

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал достижение им отметки в 50 голов за календарный год в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2) с «Аль-Шабабом».

«Отличная победа, и я очень рад объявить о своем 50-м голе в 2023 году. Все это благодаря непоколебимой поддержке моих партнеров по команде, болельщиков и моей семьи!

В этом году остается время для еще нескольких голов», – написал Роналду.

38-летний Роналду повторил лучший результат в мире наряду с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Роналду обогнал Гарри Кейна и Килиана Мбаппе (у обоих – по 49 голов за год).

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