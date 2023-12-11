Агент Гурцкая – о будущем Сперцяна: «Хватит ли у парня сил сказать «Ювентусу», что надо подождать полгода?»

Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на слова полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна о возможном уходе зимой.

– Сперцян дал неоднозначный ответ на вопрос о его будущем.

– От окружения Сперцяна я понимаю, что он и летом готов был к отъезду, и сейчас.

– Он обещал, что без трофея не уйдет.

– Он пока никуда и не ушел. Мне кажется, все будет зависеть от того, кто его позовет.

Пофантазируем: придет предложение от «Ювентуса». Хватит ли у парня сил сказать им, что надо подождать полгода?

Может быть, такого предложения не будет больше никогда. Если его позовет «Специя» или «Сассуоло», наверное, он откажет.

– Его не отпустят. Скажут: «Давай доиграем сезон».

– Наверное, будут стараться не отпустить, но таких игроков ломать через колено тяжело.

Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 15 миллионов евро.

Летом сорвался его трансфер в «Аякс».

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