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    • Агент Гурцкая – о будущем Сперцяна: «Хватит ли у парня сил сказать «Ювентусу», что надо подождать полгода?»

    Агент Гурцкая – о будущем Сперцяна: «Хватит ли у парня сил сказать «Ювентусу», что надо подождать полгода?»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на слова полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна о возможном уходе зимой.

    – Сперцян дал неоднозначный ответ на вопрос о его будущем.

    – От окружения Сперцяна я понимаю, что он и летом готов был к отъезду, и сейчас.

    – Он обещал, что без трофея не уйдет.

    – Он пока никуда и не ушел. Мне кажется, все будет зависеть от того, кто его позовет.

    Пофантазируем: придет предложение от «Ювентуса». Хватит ли у парня сил сказать им, что надо подождать полгода?

    Может быть, такого предложения не будет больше никогда. Если его позовет «Специя» или «Сассуоло», наверное, он откажет.

    – Его не отпустят. Скажут: «Давай доиграем сезон».

    – Наверное, будут стараться не отпустить, но таких игроков ломать через колено тяжело.

    • Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 15 миллионов евро.
    • Летом сорвался его трансфер в «Аякс».

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    11.12.2023 23:34
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