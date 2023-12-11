Сперцян высказался о несостоявшемся трансфере в «Аякс»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил, сожалеет ли он о том, что его переход в «Аякс» сорвался прошлым летом.
«Расстроился ли после срыва трансфера в «Аякс»? Да нет, нормально всe. Значит, так и должно было произойти. Всe, что ни делается, – всe к лучшему.
Мысли о Европе? Сейчас все мысли здесь, я тут», – сказал Сперцян.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
- Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ювентуса».
Источник: «Чемпионат»