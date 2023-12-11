Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Сперцян высказался о несостоявшемся трансфере в «Аякс»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил, сожалеет ли он о том, что его переход в «Аякс» сорвался прошлым летом.

    «Расстроился ли после срыва трансфера в «Аякс»? Да нет, нормально всe. Значит, так и должно было произойти. Всe, что ни делается, – всe к лучшему.

    Мысли о Европе? Сейчас все мысли здесь, я тут», – сказал Сперцян.

    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ювентуса».

    Новости по теме
    Семин определил лучшего игрока и тренера первой части сезона РПЛ 3
    Опубликована сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored – в ней 5 спартаковцев 3
    Сперцян объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ тремя факторами 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+