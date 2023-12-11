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  • Министр внутренних дел Франции снова раскритиковал Бензема: «Он не просто футболист»

Министр внутренних дел Франции снова раскритиковал Бензема: «Он не просто футболист»

11 декабря 2023, 17:17
5

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен опять недоволен поведением Карима Бензема.

  • В октябре политик обвинил форварда «Аль-Иттихада» в связях с группировкой «Братья-мусульмане»*.
  • Так он отреагировал на высказывание Бензема в поддержку жителей сектора Газа.
  • Карим собирался подать в суд на Дарманена и сетовал, что его дети страдают из-за подобных обвинений.

«Я настаиваю на своей точке зрения, что существует атмосфера джихадизма, концепция, которая ведет к радикальному исламу, и есть сторонники этого радикального ислама.

Я считаю Бензема выдающимся футболистом, у меня нет никаких проблем лично с ним. Но когда он ни слова не говорит об убийстве профессоров, не говорит ни слова, когда во Франции происходят исламистские теракты, я сожалею об этом, потому что на него подписаны миллионы людей.

Он не просто футболист, на него подписаны миллионы людей», – сказал Дарманен.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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Источник: RMC Sport
Саудовская Аравия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Аль-Иттихад Франция Бензема Карим
Комментарии (5)
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alefreddy
1702313787
правда заела так дайте Газе автономию
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knikos
1702316197
Ещё бы о сионизме высказался ... Аааа , низзззяааа ...
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kliker
1702321141
Инфантилизм какой-то. Чего же хочет нормальный француз от кривого бербера, чтобы тот стал французом и перестал быть тем кто он есть? Упоротым бербером.
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моэм
1702704406
Раньше крестоносцы насаждали веру христа огнём и мечом , хотя главным тут было пограбить более богатые и развитые цивилизации Азии , Европа тогда ба в плане культуры была далеко на задворках , настоящие дикари в латах....но у грабителей-крестоносцев было хотя бы официальное прикрытие -Христос....а нынешняя небольшая группа маньяков захватившая власть в ЕС , отрицают и Христа....и этот министр - антихрист , т.е. дьявол во плоти лезет с поучениями к человеку верующему ....Бензема хотя бы молчит ....а в Россия , в лице власть предержащих , лижет жопу этой группе маньяков дорвавшихся до власти.
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