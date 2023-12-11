Министр внутренних дел Франции снова раскритиковал Бензема: «Он не просто футболист»

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен опять недоволен поведением Карима Бензема.

В октябре политик обвинил форварда «Аль-Иттихада» в связях с группировкой «Братья-мусульмане»*.

Так он отреагировал на высказывание Бензема в поддержку жителей сектора Газа.

Карим собирался подать в суд на Дарманена и сетовал, что его дети страдают из-за подобных обвинений.

«Я настаиваю на своей точке зрения, что существует атмосфера джихадизма, концепция, которая ведет к радикальному исламу, и есть сторонники этого радикального ислама.

Я считаю Бензема выдающимся футболистом, у меня нет никаких проблем лично с ним. Но когда он ни слова не говорит об убийстве профессоров, не говорит ни слова, когда во Франции происходят исламистские теракты, я сожалею об этом, потому что на него подписаны миллионы людей.

Он не просто футболист, на него подписаны миллионы людей», – сказал Дарманен.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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