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    • Бензема готов подать в суд на еще одного французского политика

    Бензема готов подать в суд на еще одного французского политика

    Судебное разбирательство Карима Бензема с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном не будет единственным.

    Также форвард «Аль-Иттихада» готов подать в суд на лидера французской националистической партии «Реконкиста» Эрика Земмура.

    Ранее политик обвинил футболиста в поддержке джихада. «Он мусульманин, который хочет соблюдать законы шариата, шариат предусматривает джихад, а джихад означает убийство, священную войну против неверных. Неверные – это мы с вами».

    Бензема подаст против Земмура иск о клевете.

    • Экс-капитан «Реала» выступил в поддержку жителей сектора Газа.
    • После этого его обвинили в связях с террористической группировкой «Братья-мусульмане»*.

    *«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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    Источник: Le Parisien

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