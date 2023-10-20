Бензема готов подать в суд на еще одного французского политика

Судебное разбирательство Карима Бензема с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном не будет единственным.

Также форвард «Аль-Иттихада» готов подать в суд на лидера французской националистической партии «Реконкиста» Эрика Земмура.

Ранее политик обвинил футболиста в поддержке джихада. «Он мусульманин, который хочет соблюдать законы шариата, шариат предусматривает джихад, а джихад означает убийство, священную войну против неверных. Неверные – это мы с вами».

Бензема подаст против Земмура иск о клевете.

Экс-капитан «Реала» выступил в поддержку жителей сектора Газа.

После этого его обвинили в связях с террористической группировкой «Братья-мусульмане»*.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.