Бензема может подать в суд на главу МВД Франции

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассматривает возможность обращения в суд с иском к министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену, обвинившему его в связях с террористической организацией.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем. Дарманен заявил, что Безнема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами»*. Эта организация запрещена в РФ и ряде других государств, в том числе в Саудовской Аравии, где сейчас Бензема играет за «Аль-Иттихад».

Депутат Европарламента Надин Морано обвинила Бензема в пропаганде ХАМАС.

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе призывала лишить игрока французского гражданства и «Золотого мяча», если подтвердятся связи футболиста с террористической организацией.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.