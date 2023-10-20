Бензема: «Мои дети страдают, потому что их отца называют террористом»

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема шокирован обвинениями в свой адрес со стороны французских политиков.
Об этом рассказал адвокат футболиста Хьюг Вижье.
- Бензема выступил в поддержку жителей сектора Газа.
- После этого министр внутренних дел Франции обвинил его в связях с террористической группировкой «Братья-мусульмане»*.
- Позднее лидер французской националистической партии «Реконкиста» Эрик Земмур заявил, что Карим поддерживает джихад – «священную войну против неверных».
- Нападающий собирается подать в суд на обоих политиков.
«В четверг вечером я разговаривал с Каримом, и он сказал мне: «Я слышал столько всего о себе, столько несправедливых вещей, но впервые страдают мои дети, потому что их отца называют террористом».
Эти люди должны думать о том, как жестоки их слова», – сказал адвокат.
*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.
Источник: RMC Sport