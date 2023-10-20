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    • Бензема: «Мои дети страдают, потому что их отца называют террористом»

    Бензема: «Мои дети страдают, потому что их отца называют террористом»

    Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема шокирован обвинениями в свой адрес со стороны французских политиков.

    Об этом рассказал адвокат футболиста Хьюг Вижье.

    • Бензема выступил в поддержку жителей сектора Газа.
    • После этого министр внутренних дел Франции обвинил его в связях с террористической группировкой «Братья-мусульмане»*.
    • Позднее лидер французской националистической партии «Реконкиста» Эрик Земмур заявил, что Карим поддерживает джихад – «священную войну против неверных».
    • Нападающий собирается подать в суд на обоих политиков.

    «В четверг вечером я разговаривал с Каримом, и он сказал мне: «Я слышал столько всего о себе, столько несправедливых вещей, но впервые страдают мои дети, потому что их отца называют террористом».

    Эти люди должны думать о том, как жестоки их слова», – сказал адвокат.

    *«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +465

      Napaleon Banapart 1 час назад

      БенземУ раздраконили. Сейчас матч идет. Он там долбит и в свои ворота и в чужие... Пока ничья 1-1 Бензема дубль...

      1
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      Рейтинг: +2326

      Fialet 1 час назад

      Вот такая она, гейропа...

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