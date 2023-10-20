Бензема: «Мои дети страдают, потому что их отца называют террористом»

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема шокирован обвинениями в свой адрес со стороны французских политиков.

Об этом рассказал адвокат футболиста Хьюг Вижье.

Бензема выступил в поддержку жителей сектора Газа.

После этого министр внутренних дел Франции обвинил его в связях с террористической группировкой «Братья-мусульмане»*.

Позднее лидер французской националистической партии «Реконкиста» Эрик Земмур заявил, что Карим поддерживает джихад – «священную войну против неверных».

Нападающий собирается подать в суд на обоих политиков.

«В четверг вечером я разговаривал с Каримом, и он сказал мне: «Я слышал столько всего о себе, столько несправедливых вещей, но впервые страдают мои дети, потому что их отца называют террористом».

Эти люди должны думать о том, как жестоки их слова», – сказал адвокат.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.