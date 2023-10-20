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  • Бензема: «Мои дети страдают, потому что их отца называют террористом»

Бензема: «Мои дети страдают, потому что их отца называют террористом»

20 октября 2023, 17:55
10

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема шокирован обвинениями в свой адрес со стороны французских политиков.

Об этом рассказал адвокат футболиста Хьюг Вижье.

  • Бензема выступил в поддержку жителей сектора Газа.
  • После этого министр внутренних дел Франции обвинил его в связях с террористической группировкой «Братья-мусульмане»*.
  • Позднее лидер французской националистической партии «Реконкиста» Эрик Земмур заявил, что Карим поддерживает джихад – «священную войну против неверных».
  • Нападающий собирается подать в суд на обоих политиков.

«В четверг вечером я разговаривал с Каримом, и он сказал мне: «Я слышал столько всего о себе, столько несправедливых вещей, но впервые страдают мои дети, потому что их отца называют террористом».

Эти люди должны думать о том, как жестоки их слова», – сказал адвокат.

*«Братья-мусульмане» – запрещенная в России террористическая организация.

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Источник: RMC Sport
Саудовская Аравия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Аль-Иттихад Франция Бензема Карим
Комментарии (10)
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Fialet
1697815697
Вот такая она, гейропа...
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Napaleon Banapart
1697817856
БенземУ раздраконили. Сейчас матч идет. Он там долбит и в свои ворота и в чужие... Пока ничья 1-1 Бензема дубль...
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inzek
1697842713
ох, чую завтра вы_сер "Алексея З" завтра удалят
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svetekanet
1698347090
Безусловно то, что сделал ХАМАС - преступление. Однако, данная организация лишь следствие, причина - в оккупации и выдавливании Израилем народа Палестины. Наверное для многих будет открытие, что: 1) Жителям Палестины на территории Израиля выдают по сути аусвайс, поражающий человека в правах (они даже в некоторые места заходить не могут, куда свободно могут ходить и израильтяне и туристы); 2) Даже на территории суверенной Палестины сущесвуют "красные дороги" - по сути оккупированные Израилем проезжие части, которые нельзя переходить палестинцам; 3) Сектор Газа - огороженная зона отчуждения, принадлежащая Палестине, куда Израилем за высокий забор скидываются люди и единсвтенный выход от туда - КПП с Египтом; 4) До сих пор Израиль путём строи
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