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    • Личка прокомментировал упущенную победу «Динамо» над «Факелом»

    Личка прокомментировал упущенную победу «Динамо» над «Факелом»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался по матчу 18-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

    «Я всегда говорю, что, когда ты не проигрываешь, то это плюс для команды. «Факел» хорошо боролся, поле было тяжелым. Мы старались искать свою игру, но было нелегко, много технических ошибок.

    Мы держались хорошо. К сожалению, соперник забил с пенальти. Поздравляю всех ребят, которые играли в таких условиях. Тяжело играть на таком поле. Надо принимать это очко как плюс. Я сказал «спасибо» за отношение к игре всем футболистам команды», – сказал Личка.

    • «Факел» спасся благодаря пенальти Максима Максимова.
    • «Динамо» отстает от 1-го места на 4 очка.
    • Команда проведет зиму на 3-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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