Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» и «Ростов», 18 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Агаларов.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Лангович, Вахания, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохебби, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Ростов»