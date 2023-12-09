Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» и «Ростов», 18 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Агаларов.
Главный тренер: Мирослав Ромащенко
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Лангович, Вахания, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохебби, Комличенко.
Главный тренер: Валерий Карпин
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс