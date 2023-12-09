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    • «Ахмат» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    «Ахмат» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» и «Ростов», 18 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Агаларов.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Лангович, Вахания, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохебби, Комличенко.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ахмат» – «Ростов»

    Источник: Спортбокс

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