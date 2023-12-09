Павлюченко раскрыл свою мечту, связанную с «Краснодаром»

Роман Павлюченко признался, что мечтает о чемпионстве «Краснодара».

«Краснодар» на первом месте, но расслабляться не стоит. Сомневаюсь, что футболисты уже думают о том, что могут стать чемпионами.

Конечно, я хочу, чтобы «Краснодар» в этом сезоне стал чемпионом. Хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионат – мечтаю об этом. Но ещe много игр, а чемпионат у нас непредсказуем. Они в чемпионской гонке.

Да, Кордоба – ключевой игрок. Его дисквалификация – проблема для «Краснодара» в атаке. Но, думаю, тренерский штаб понимает, что надо готовиться без него. Будут искать замену. Незаменимых нет.

Да, потеря, но для этого и существует тренерский штаб, чтобы решать проблемы. Может, в трансферное окно приедет игрок, который будет на две головы выше Кордобы. «Краснодар» и без него будет хорошо выглядеть – у них есть командная игра», – сказал Павлюченко.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 35 очками в 17 турах.

«Зенит» отстает на 2 балла.

Следующий соперник краснодарцев – ЦСКА.

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