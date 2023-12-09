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  • Радимов: «Карпина наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли»

Радимов: «Карпина наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли»

9 декабря 2023, 09:18
9

Владислав Радимов отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

  • Его отстранили на 2 матча (1 – условно).
  • По окончании игры с ЦСКА Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».
  • Тренера «Ростова» обвинили в «оскорбительном поведении в отношении официальных лиц».

«Нельзя играть при такой погоде. Это не футбол – на снегу. Если бы я был зрителем, нафиг мне надо идти на стадион в такую погоду? Я против такого футбола. Если есть возможность сыграть в нормальных условиях, то ее нужно использовать.

В свое время я получил дисквалификацию за слова, которые еще не были прописаны в регламенте. А теперь прописали в регламенте не то, когда можно играть, а что можно и нельзя говорить.

Карпин правильно сказал: покажите этого дебила. Тренера наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли. Судья съезжает с этой темы, перекладывает ответственность на другого. Никто не хочет быть «дебилом».

Хорошо, у нас существует комитет по этике. Пусть разберется со словами Карпина. Кто «дебил» в этой ситуации? По факту Карпин наказан верно. Но нам, простым смертным, покажите этого «дебила», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1702108394
А мы поняли, это судья
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Plyash
1702112771
Главный дебил - это РФС в полном составе,что тут не ясного...
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subbotaspartak
1702117280
Теперь понятно
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timon2401
1702118353
вот шлюха то)))) когда Спартак играл с Факелом в болоте, эта ***** вещала что поле одинаковое для обеих команд и в футбол можно играть в любую погоду при любом раскладе))
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neim
1702119299
А дебил тот, кто голосовал за такой календарь в начале сезона. И пудель здесь наверняка играл не последнюю роль.
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моэм
1702119658
По всему тот , от кого прилетела "ответка " Карпину в виде наказания и есть дебил ....но нигде не написано кто конкретно вынес решение о наказании Карпина за эту обидку....видимо боятся что люди узнают кто в футболе России дебил .
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Zoge
1702141077
Карпин против выражения:; сойдёт и так,;!!!
Ответить
Боров мясной
1702188936
Дебилоффф мафия!
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