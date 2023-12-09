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    • Радимов: «Карпина наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли»

    Радимов: «Карпина наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли»

    Владислав Радимов отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    • Его отстранили на 2 матча (1 – условно).
    • По окончании игры с ЦСКА Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».
    • Тренера «Ростова» обвинили в «оскорбительном поведении в отношении официальных лиц».

    «Нельзя играть при такой погоде. Это не футбол – на снегу. Если бы я был зрителем, нафиг мне надо идти на стадион в такую погоду? Я против такого футбола. Если есть возможность сыграть в нормальных условиях, то ее нужно использовать.

    В свое время я получил дисквалификацию за слова, которые еще не были прописаны в регламенте. А теперь прописали в регламенте не то, когда можно играть, а что можно и нельзя говорить.

    Карпин правильно сказал: покажите этого дебила. Тренера наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли. Судья съезжает с этой темы, перекладывает ответственность на другого. Никто не хочет быть «дебилом».

    Хорошо, у нас существует комитет по этике. Пусть разберется со словами Карпина. Кто «дебил» в этой ситуации? По факту Карпин наказан верно. Но нам, простым смертным, покажите этого «дебила», – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15101

      Plyash 1 час назад

      Главный дебил - это РФС в полном составе,что тут не ясного...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2281

      rac531 2 часа назад

      То, что Радимов входит в этот список претендентов, не сомневаюсь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Evgenijgerasimov607@gmail 2 часа назад

      А мы поняли, это судья

      1
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