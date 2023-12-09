Радимов: «Карпина наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли»

Владислав Радимов отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Его отстранили на 2 матча (1 – условно).

По окончании игры с ЦСКА Карпин заявил: «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду».

Тренера «Ростова» обвинили в «оскорбительном поведении в отношении официальных лиц».

«Нельзя играть при такой погоде. Это не футбол – на снегу. Если бы я был зрителем, нафиг мне надо идти на стадион в такую погоду? Я против такого футбола. Если есть возможность сыграть в нормальных условиях, то ее нужно использовать.

В свое время я получил дисквалификацию за слова, которые еще не были прописаны в регламенте. А теперь прописали в регламенте не то, когда можно играть, а что можно и нельзя говорить.

Карпин правильно сказал: покажите этого дебила. Тренера наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли. Судья съезжает с этой темы, перекладывает ответственность на другого. Никто не хочет быть «дебилом».

Хорошо, у нас существует комитет по этике. Пусть разберется со словами Карпина. Кто «дебил» в этой ситуации? По факту Карпин наказан верно. Но нам, простым смертным, покажите этого «дебила», – сказал Радимов.