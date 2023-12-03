«Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду»: Карпин – жестко о матче ЦСКА – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку матчу 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Она прошла в снегопад.

«Я до игры уже сказал, по-моему. А что изменилось? Только подтвердилось. Понравилось вам? Это футбол? Ну все, а че вы тогда спрашиваете. Спрашивайте у того, кто решал.

Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Не знаю, кто принимал. Но спросите у него, что он вообще думает про российский футбол.

Да по барабану на красную карточку Виктора Мелехину. То, что мы сегодня видели – убийство футбола. У нас и так в России с футболом не очень. А потом объясните иностранцам. Нравится им? Почему нельзя было перенести игру? Что мешает?

Для чего делали переход на осень-весна? Если бы мы играли весна-осень, сейчас были бы 29-30 туры, переносить нельзя. Для этого и сделали переход на осень-весну. Для чего? Чтобы вот эту хрень смотреть?

Игра была ровная. Игра была равна, играли два... Я уже это говорил. Играли, у кого что получится и что отскочит», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».