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  • «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду»: Карпин – жестко о матче ЦСКА – «Ростов»

«Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду»: Карпин – жестко о матче ЦСКА – «Ростов»

3 декабря 2023, 16:22
10

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку матчу 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Она прошла в снегопад.

«Я до игры уже сказал, по-моему. А что изменилось? Только подтвердилось. Понравилось вам? Это футбол? Ну все, а че вы тогда спрашиваете. Спрашивайте у того, кто решал.

Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Не знаю, кто принимал. Но спросите у него, что он вообще думает про российский футбол.

Да по барабану на красную карточку Виктора Мелехину. То, что мы сегодня видели – убийство футбола. У нас и так в России с футболом не очень. А потом объясните иностранцам. Нравится им? Почему нельзя было перенести игру? Что мешает?

Для чего делали переход на осень-весна? Если бы мы играли весна-осень, сейчас были бы 29-30 туры, переносить нельзя. Для этого и сделали переход на осень-весну. Для чего? Чтобы вот эту хрень смотреть?

Игра была ровная. Игра была равна, играли два... Я уже это говорил. Играли, у кого что получится и что отскочит», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Решение о проведении матча принял арбитр Рафаэль Шафеев.
  • У ЦСКА забили Федор Чалов и Виктор Мендес.
  • Чилиец отпраздновал гол в сугробе.

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Источник: телеграм-канал Александра Муйжнека
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Карпин Валерий
Комментарии (10)
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vsolon
1701610260
и главное ни кто не ответит за это.....
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VVM1964
1701610486
"Для чего делали переход на осень-весна? Если бы мы играли весна-осень, сейчас был бы 29-30 туры, переносить нельзя. Для этого и сделали переход на осень-весну. Для чего? Чтобы вот эту хрень смотреть? Игра была ровная. Игра была равна, играли два... Я уже это говорил. Играли, у кого что получится и что отскочит" - БРАВО ВАЛЕРА!!!!!!!!!!!!!!! Впрочем и со всем остальным, что он сказал - ПОЛНОСТЬЮ согласен и поддерживаю !!!
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CSKA57
1701610837
Очень зрелищный футбол был! Иностранцам снег в радость! Где бы еще Мендес так в сугробе повалялся?
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sochi-2013
1701613562
Вот уж у кого ветер постоянно встречный. Да еще и с кирпичами.
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САДЫЧОК
1701615951
Карпин у тебя состав сильнее, а играешь как аутсайдер!
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neim
1701620223
Одни дебилы проигрывают и плачут, другие выигрывают и не очень сожалеют о произошедшем. Поменяй их местами, ни чего принципиально не изменится. кто привык плакать по любому поводу, тот и будет слезы лить .
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sochi-2013
1701626174
Ключевое слово - бывший.
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portero
1701630935
Истину глаголет Валерик!!!!
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