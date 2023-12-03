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    • «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду»: Карпин – жестко о матче ЦСКА – «Ростов»

    «Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду»: Карпин – жестко о матче ЦСКА – «Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку матчу 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Она прошла в снегопад.

    «Я до игры уже сказал, по-моему. А что изменилось? Только подтвердилось. Понравилось вам? Это футбол? Ну все, а че вы тогда спрашиваете. Спрашивайте у того, кто решал.

    Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Не знаю, кто принимал. Но спросите у него, что он вообще думает про российский футбол.

    Да по барабану на красную карточку Виктора Мелехину. То, что мы сегодня видели – убийство футбола. У нас и так в России с футболом не очень. А потом объясните иностранцам. Нравится им? Почему нельзя было перенести игру? Что мешает?

    Для чего делали переход на осень-весна? Если бы мы играли весна-осень, сейчас были бы 29-30 туры, переносить нельзя. Для этого и сделали переход на осень-весну. Для чего? Чтобы вот эту хрень смотреть?

    Игра была ровная. Игра была равна, играли два... Я уже это говорил. Играли, у кого что получится и что отскочит», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Решение о проведении матча принял арбитр Рафаэль Шафеев.
    • У ЦСКА забили Федор Чалов и Виктор Мендес.
    • Чилиец отпраздновал гол в сугробе.

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    Источник: телеграм-канал Александра Муйжнека

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    03.12.2023 16:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +69461

      portero 11 часов назад

      Истину глаголет Валерик!!!!

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      Рейтинг: +7579

      sochi-2013 13 часов назад

      Ключевое слово - бывший.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6046

      neim 14 часов назад

      Одни дебилы проигрывают и плачут, другие выигрывают и не очень сожалеют о произошедшем. Поменяй их местами, ни чего принципиально не изменится. кто привык плакать по любому поводу, тот и будет слезы лить .

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      Рейтинг: +10511

      САДЫЧОК 16 часов назад

      Карпин у тебя состав сильнее, а играешь как аутсайдер!

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      Рейтинг: +7579

      sochi-2013 16 часов назад

      Вот уж у кого ветер постоянно встречный. Да еще и с кирпичами.

      0
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      Рейтинг: +171

      googlechromovvkontakte > sochi-2013 13 часов назад

      Михуил , ты не прав.

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      Рейтинг: +7579

      sochi-2013 > googlechromovvkontakte 13 часов назад

      Прокукарекал и на шесток, укрожопик.

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      Рейтинг: +171

      googlechromovvkontakte > sochi-2013 11 часов назад

      И опять ты не прав Михуил.

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      Рейтинг: +3858

      CSKA57 17 часов назад

      Очень зрелищный футбол был! Иностранцам снег в радость! Где бы еще Мендес так в сугробе повалялся?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36959

      VVM1964 17 часов назад

      "Для чего делали переход на осень-весна? Если бы мы играли весна-осень, сейчас был бы 29-30 туры, переносить нельзя. Для этого и сделали переход на осень-весну. Для чего? Чтобы вот эту хрень смотреть?
      Игра была ровная. Игра была равна, играли два... Я уже это говорил. Играли, у кого что получится и что отскочит" - БРАВО ВАЛЕРА!!!!!!!!!!!!!!! Впрочем и со всем остальным, что он сказал - ПОЛНОСТЬЮ согласен и поддерживаю !!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +578

      vsolon 17 часов назад

      и главное ни кто не ответит за это.....

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36959

      VVM1964 > vsolon 17 часов назад

      Вот если бы на снегу написали что ни-будь "не правильное", то и виновные нашлись бы и матч наверное перенесли бы !!! ..................

      4
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      Рейтинг: +8151

      Semenycch 17 часов назад

      Не терплю этого тренера, но в этом случае с ним невозможно не согласиться!

      2
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