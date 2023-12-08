Комментатор Андронов объяснил, почему «Спартак» уволил Эмери в 2012 году

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением о работе в «Спартаке» Унаи Эмери.

Испанец был в команде полгода в 2012 году.

До и после Эмери «Спартак» возглавлял Валерий Карпин.

Сейчас Унаи тренирует в АПЛ «Астон Виллу».

«Назначение Эмери – лучшее, что могло случиться с «Спартаком» вообще. В принципе. Ну не Пепом/Клоппом же грезить?!

Но не срослось. Почему? Потому, что Валера (а вовсе не слепо верящий Валере Леонид Федун). Валера ревновал. С первого дня. И, возможно, ревнует до сих пор…

Терпение! Самое важное качество любого руководителя! Скоро – только кошки родят. Терпения тогда «Спартаку» не хватило. Унаи Эмери был успешен и до него, и после. И будет (в отличие от самого «Спартака» и Валеры, по-прежнему «зеро титули», несмотря на тысячу пенальти в его пользу).

Спасибо, что осветил немного нашу непролазность, Унаи!» – написал Андронов.

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