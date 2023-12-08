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  • Комментатор Андронов объяснил, почему «Спартак» уволил Эмери в 2012 году

Комментатор Андронов объяснил, почему «Спартак» уволил Эмери в 2012 году

8 декабря 2023, 17:22
9

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением о работе в «Спартаке» Унаи Эмери.

  • Испанец был в команде полгода в 2012 году.
  • До и после Эмери «Спартак» возглавлял Валерий Карпин.
  • Сейчас Унаи тренирует в АПЛ «Астон Виллу».

«Назначение Эмери – лучшее, что могло случиться с «Спартаком» вообще. В принципе. Ну не Пепом/Клоппом же грезить?!

Но не срослось. Почему? Потому, что Валера (а вовсе не слепо верящий Валере Леонид Федун). Валера ревновал. С первого дня. И, возможно, ревнует до сих пор…

Терпение! Самое важное качество любого руководителя! Скоро – только кошки родят. Терпения тогда «Спартаку» не хватило. Унаи Эмери был успешен и до него, и после. И будет (в отличие от самого «Спартака» и Валеры, по-прежнему «зеро титули», несмотря на тысячу пенальти в его пользу).

Спасибо, что осветил немного нашу непролазность, Унаи!» – написал Андронов.

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Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Астон Вилла Спартак Эмери Унаи
Комментарии (9)
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Krics
1702045840
Он ,что-то знает о планах миллера,ихмо?
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MaxRnD
1702046276
Валера вначале заставил Эмери ливануть в группе ЛЧ, а следом "пускать" от прямых конкурентов за призовые места РПЛ по 5 банок за игру ? А что, так можно было ?
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шахта Заполярная
1702051040
Андронов к чему это интервью, до тебя только сейчас дошло, как до жирафа (коня) через почти 12 лет, или захотелось о себе напомнить, что был такой, а что бы прочитали и вспомнили, напиши про Спартак. Спал бы дальше.
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BRAZILES
1702051482
хрень какую то написал
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alefreddy
1702056768
все верно но теперь чего вспоминать Эмери ничем обратно не затянуть
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Fialet
1702062160
Карпин и Лаудрупа слил вовремя, и на его багаже второе место занял.
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