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    • Комментатор Андронов объяснил, почему «Спартак» уволил Эмери в 2012 году

    Комментатор Андронов объяснил, почему «Спартак» уволил Эмери в 2012 году

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением о работе в «Спартаке» Унаи Эмери.

    • Испанец был в команде полгода в 2012 году.
    • До и после Эмери «Спартак» возглавлял Валерий Карпин.
    • Сейчас Унаи тренирует в АПЛ «Астон Виллу».

    «Назначение Эмери – лучшее, что могло случиться с «Спартаком» вообще. В принципе. Ну не Пепом/Клоппом же грезить?!

    Но не срослось. Почему? Потому, что Валера (а вовсе не слепо верящий Валере Леонид Федун). Валера ревновал. С первого дня. И, возможно, ревнует до сих пор…

    Терпение! Самое важное качество любого руководителя! Скоро – только кошки родят. Терпения тогда «Спартаку» не хватило. Унаи Эмери был успешен и до него, и после. И будет (в отличие от самого «Спартака» и Валеры, по-прежнему «зеро титули», несмотря на тысячу пенальти в его пользу).

    Спасибо, что осветил немного нашу непролазность, Унаи!» – написал Андронов.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3818

      alefreddy 22 минуты назад

      все верно но теперь чего вспоминать Эмери ничем обратно не затянуть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      BRAZILES 1 час назад

      хрень какую то написал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5034

      шахта Заполярная 1 час назад

      Андронов к чему это интервью, до тебя только сейчас дошло, как до жирафа (коня) через почти 12 лет, или захотелось о себе напомнить, что был такой, а что бы прочитали и вспомнили, напиши про Спартак. Спал бы дальше.

      0
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      Рейтинг: +58830

      MaxRnD 3 часа назад

      Валера вначале заставил Эмери ливануть в группе ЛЧ, а следом "пускать" от прямых конкурентов за призовые места РПЛ по 5 банок за игру ? А что, так можно было ?

      1
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      Рейтинг: +2265

      rac531 3 часа назад

      Карпин средний игрочишка, средненький тренеришка, средненький директоришка)
      Но отличный интриган и хапуга)
      Истратил ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ЕВРО на трансферы)
      А результат?

      5
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      Рейтинг: +58830

      MaxRnD > rac531 3 часа назад

      Средненький игрочишка по сравнению с кем, например ?

      1
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      Рейтинг: +2265

      rac531 > MaxRnD 1 час назад

      По сравнению с Шалимовым, Кечиновым, Цимбаларем и т.д., не говоря уже о Черенкове, Гаврилове, ...)
      Это только спартаковцы,

      3
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      Рейтинг: +58830

      MaxRnD > rac531 15 минут назад

      1. Спартаковец, ничего, что цЫмбаларь пишется через "Ы" ?

      2. При всё уважении к игрокам того поколения из СССР (Гаврилов, Черенков), никто из них в Ла-Лиге не играл и ещё не факт, что заиграл бы.

      3. Чем же так прославились Кечинов и Шалимов, что заслужили звание выше "средненького" ?
      Может во Франции на Стар де Франс забивали в отборе решающий гол французам ?
      Или может забили за сборную в разы больше, чем Карпин ?
      Или может в иностранных чемпионатах его превзошли по результативности ?
      Подскажу - ответ везде отрицательный, так чем же тогда они лучше ?

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      Рейтинг: +1493

      Krics 3 часа назад

      Он ,что-то знает о планах миллера,ихмо?

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      Рейтинг: +3258

      Suvorov71 > Krics 3 часа назад

      Он знает все!!!

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