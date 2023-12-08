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    • Зиньковский: «Я доказал, что достоин места в старте «Спартака»

    Зиньковский: «Я доказал, что достоин места в старте «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своей позиции на поле.

    «В новой схеме Абаскаля я играю слева? Да, там мне привычнее и комфортнее. Партнеры тоже, думаю, поняли, что слева от меня больше пользы, подстроились под мою игру.

    У нас есть Квинси, который тоже любит смещаться налево. Так что адресат у меня чаще всего именно он. Когда он приходит на мою позицию, то я убегаю в центр. То есть мы не дублируем друг друга, а меняемся, дополняем.

    Сложно ли было конкурировать на одной позиции с Квинси? Я не думал об этих сравнениях. Главное, со временем я доказал, что могу быть полезен, что достоин места в стартовом составе. В том числе вместе с Квинси», – сказал Антон.

    • 27-летний Зиньковский в «Спартаке» с прошлого года.
    • Игрок стоит 4 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Зиньковского 16 матчей, 2 гола.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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