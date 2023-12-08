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  • Павлюченко почти уверен в отставке Абаскаля, если «Спартак» не победит «Крылья Советов»

Павлюченко почти уверен в отставке Абаскаля, если «Спартак» не победит «Крылья Советов»

8 декабря 2023, 13:52
3

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко допустил отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Если «Спартак» не переиграет «Крылья», то 90 процентов, что Абаскаля уберут. Поражение за поражением, наверное, нужна будет встряска. Не знаю, какие мысли у руководства клуба, но что-то произойдeт. Футболисты сами должны понимать, что впереди последняя игра в сезоне. «Крылья» надо обыгрывать. Погодные условия будут не самые лучшие, в каком состоянии будет поле, вопрос. Хотя подогрев поля есть, агрономы занимаются.

«Крылья» выглядят очень прилично. «Спартаку» будет очень тяжело. У них есть преимущество – играют дома. Болельщики придут, поддержат команду. «Спартаку» некуда отступать – нужна только победа. А игра уже покажет. Абаскаль понимает, что это матч, где ему надо настроить и подготовить команду. Знаю, что на днях у них был командный обед. Может, после «Ахмата» поговорили», – сказал Павлюченко.

  • Игра в Москве состоится завтра, 9 декабря.
  • Начало – в 14:00 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Крылья Советов Спартак Павлюченко Роман Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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DVOK68
1702045675
При любом исходе ковёрного уволить надобно...С какого вдруг перца,побегут отрабатывать по всему полю Бонгонда и Мозес,Медина и Мартенс??? Это кардинальная проблема и решать её нужно было раньше,сеньор ковёрный не справился со своей работой,кому что непонятно?И даже победа над КС не пойдёт на пользу-сколь раз уже так было,один два матча выиграны,казалось бы,"ну,пошло!",и раззззз,поражение.... Пусть на кошках тренируется,как в старой советской комедии.
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serglider
1702079515
"Почти уверен" и "допустил" как то мало друг с другом стыкуются))) А насчет увольнения рыжего, то главная проблема не в отставке, а кого назначить вместо него! Через Спартач прошло столько тренеров, что хватило бы на целую лигу! А результатов все нет!
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