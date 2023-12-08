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    • Павлюченко почти уверен в отставке Абаскаля, если «Спартак» не победит «Крылья Советов»

    Павлюченко почти уверен в отставке Абаскаля, если «Спартак» не победит «Крылья Советов»

    Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко допустил отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    «Если «Спартак» не переиграет «Крылья», то 90 процентов, что Абаскаля уберут. Поражение за поражением, наверное, нужна будет встряска. Не знаю, какие мысли у руководства клуба, но что-то произойдeт. Футболисты сами должны понимать, что впереди последняя игра в сезоне. «Крылья» надо обыгрывать. Погодные условия будут не самые лучшие, в каком состоянии будет поле, вопрос. Хотя подогрев поля есть, агрономы занимаются.

    «Крылья» выглядят очень прилично. «Спартаку» будет очень тяжело. У них есть преимущество – играют дома. Болельщики придут, поддержат команду. «Спартаку» некуда отступать – нужна только победа. А игра уже покажет. Абаскаль понимает, что это матч, где ему надо настроить и подготовить команду. Знаю, что на днях у них был командный обед. Может, после «Ахмата» поговорили», – сказал Павлюченко.

    • Игра в Москве состоится завтра, 9 декабря.
    • Начало – в 14:00 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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