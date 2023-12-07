Дэвис озвучил «Баварии» свои требования по зарплате

Альфонсо Дэвис допускает продление контракта с «Баварией», истекающего в 2025 году.

Левый защитник может заключить новое соглашение с мюнхенцами в случае значительного повышения зарплаты.

Сейчас канадец зарабатывает 9 миллионов евро, но хочет получать не менее 15 миллионов.

В этом сезоне Дэвис провел 19 матчей и сделал 3 ассиста.

На него претендуют «Реал», «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

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