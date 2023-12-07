У «Зенита» и «Коринтианса» возникли разногласия в переговорах по Ренану

«Зенит» и «Коринтианс» обсуждают потенциальную аренду центрального защитника Роберта Ренана.

Между сторонами возникли разногласия по поводу срока арендного соглашения.

«Зенит» настаивает на аренде до лета 2024-го, а «Коринтианс» хочет забрать игрока до конца следующего года.