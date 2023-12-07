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    • У «Зенита» и «Коринтианса» возникли разногласия в переговорах по Ренану

    У «Зенита» и «Коринтианса» возникли разногласия в переговорах по Ренану

    «Зенит» и «Коринтианс» обсуждают потенциальную аренду центрального защитника Роберта Ренана.

    Между сторонами возникли разногласия по поводу срока арендного соглашения.

    «Зенит» настаивает на аренде до лета 2024-го, а «Коринтианс» хочет забрать игрока до конца следующего года.

    • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.

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    Источник: Gazeta Esportiva

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yzkaecv 1 час назад

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