У «Зенита» и «Коринтианса» возникли разногласия в переговорах по Ренану

«Зенит» и «Коринтианс» обсуждают потенциальную аренду центрального защитника Роберта Ренана.
Между сторонами возникли разногласия по поводу срока арендного соглашения.
«Зенит» настаивает на аренде до лета 2024-го, а «Коринтианс» хочет забрать игрока до конца следующего года.
- В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
Источник: Gazeta Esportiva