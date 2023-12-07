Хвича: «Спаллетти звал меня в сборную Италии»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, о чем они общались с главным тренером сборной Италии Лучано Спаллетти.

«Он очень хорош. Это фантастический тренер с отличными человеческими качествами. Желаю ему добиться успеха на Евро.

Лучано в шутку звал меня в сборную Италии. Я сказал, что буду очень рад снова поработать с ним. Но, разумеется, я играю за свою страну», – заявил Хвича.