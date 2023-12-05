Глава «Пари НН»: «Футболисты – не рабы, продавать их не совсем правильно»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился точкой зрения на трансферы.

«Я, повторяю, человек новый и считаю, что футболисты – не рабы. Продавать людей не совсем правильно. Здесь должна быть двусторонняя история: и игроку должно быть хорошо, и клуб, который в него вложился, должен развиваться. Если его насильно куда-то отдали – футболист против, а клуб за, – не работает эта история. А такие ситуации иногда случаются в российском футболе. Поэтому здесь все должны быть за. Если формула: win – win – win совпадает, тогда это хорошая история.

Поэтому наша позиция такая: развивая игроков, развивается клуб. Мы должны развивать клуб, не надо о него вытирать ноги и думать, что это какая-то фарм-кормушка для больших, более успешных клубов. Нет, это не так. Мы самостоятельная, успешная единица, смотрящая не на стыковые матчи, а в еврокубки в перспективе. Мы хотим развиваться и финансово, и спортивно. Этой зимой планируются выгодные продажи. Не буду анонсировать какие, но будем удивлять», – сказал Мелик-Гусейнов.