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    • Калешин прояснил свое мнение о деградации российского футбола

    Калешин прояснил свое мнение о деградации российского футбола

    Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин объяснил свои слова о деградации футбола в России.

    – Вы много говорите про деградацию российского футбола, но не упоминаете фамилию президента [РФС] – Александра Дюкова.

    – А я не думаю, что он сейчас способен (что-то изменить) – допустим, наш российский футбол развалился не за последние три-четыре года, он разваливался системно, а не разом. Где-то, например, не успели сработаться с агентами – условно, когда президентом РФС был Николай Толстых.

    Это условно, я не знаю, кто тогда был. Мы сначала дали им откусить ноготь, потом откусили ладонь, локоть и плечо. А теперь нельзя все восстановить, нужно потихоньку отжимать законами.

    Вы сказали, что я привел цитату Дюкова, что «в России нет тренерской школы», но я даже не помнил, что он так сказал. И Галицкий так говорил. Я благодарен РФС, что они сделали ЮФЛ – крутейшие три лиги. Что-то потихоньку делается, но я не вижу ходов, которые могли бы кардинально что-то решать.

    Если мы создаем лигу, но ею управляют чужие люди или воспитанием наших пацанов занимаются некомпетентные люди, юристы какие-то с барсетками, какой толк от этой лиги, если там будет вариться неправильное мышление?

    Воспитывает тренер или представитель – это две разные вещи! И выхлоп от лиги будет меньше. А вот если бы была сопутствующая среда и законы вокруг лиги – это то, о чем я говорю. Но я не огульно критикую. Есть Дмитрий Кортава в РФС, он делает крутые вещи! Но мы можем работать намного продуктивнее!

    – Вы говорили про плохих менеджеров в российском футболе.

    – Мне, чтобы работать тренером, нужна лицензия. Почему можно занять должность спортивного или генерального директора, не имея ничего? На каком основании?

    Понятно, у них экономическое образование, но управлять заводом – это одно, а футбольным клубом – другое. Если ты работаешь генеральным директором в «Спартаке», ты управляешь миллионами мнений! Этому нужно учить.

    В «Спартаке» был генеральный директор Евгений Мележиков, он – из службы безопасности! У него другой род деятельности, и люди думают, что можно управлять футбольным клубом так же, как предприятием! Но это не так!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2023 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15144

      Skull_Boy 8 часов назад

      Бла бла бла, а толку НИХ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36994

      VVM1964 8 часов назад

      Нет - не нужна тебе тренерская лицензия, тебе надо в политики подаваться, в Госдуму - ведь именно они могут подолгу говорить ни о чем !!!, а у тебя, походу, это неплохо получается ! ))

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