Дзюба рассказал о голе Тикнизяна «Зениту»: «Вишенка на торте, шах и мат»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал эпизод с голевым пасом, который он отдал на Наира Тикнизяна в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Была классная комбинация, у Наира было такое завершение – вишенка на торте. Так сказать, шах и мат. Очень классный пас мне в касание отдал Миранчук. Я принял на грудь и увидел, Тики кричал тоже. Я ему даю передачу, он один. Думаю: «Ну прими мяч, не бей в одно касание!» А он прям исполнил, надо отдать должное хладнокровию Тикнизяна. Я очень рад за него, за ребят. Мне нравится, что все больше людей горят, хотят, все больше небезразличных. Все мы разные – кто-то более эмоциональный, кто-то менее. Но на футболе нужны эмоции. Нужно показывать, нужно стремиться. Это главный посыл всей команды», – сказал Дзюба.

Тикнизян забил гол с передачи Дзюбы на 88-й минуте, сделав счeт встречи окончательным.

Тикнизян отличился в седьмой раз, а Дзюба отдал четвeртый голевой пас в нынешнем сезоне.

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