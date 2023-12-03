Лапочкин удивился, что Пиняева не удалили в матче с «Зенитом»: «Краснее карточки не придумать»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на эпизод из матча «Локомотив» – «Зенит».

Во втором тайме полузащитник московской команды Сергей Пиняев нарушил на Клаудиньо.

Арбитр Алексей Сухой показал 19-летнему россиянину желтую карточку.

«Самое сложное в моей работе – что‑то объяснять, когда я сам не понимаю решения арбитра. В данном эпизоде, на мой взгляд, карточки краснее не придумать.

У нас футбол, а не кунг‑фу. Это какой‑то прием из латиноамериканского футбола, когда человека бьют ногой выше колена.

Мне кажется, краснее карточки быть в принципе не может. Почему ее судья ее сам не показал, почему ассистент рядом и резервный арбитр не подсказали, почему ВАР не вмешался – у меня нет объяснений», – сказал Лапочкин.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»