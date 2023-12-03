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    • Лапочкин удивился, что Пиняева не удалили в матче с «Зенитом»: «Краснее карточки не придумать»

    Лапочкин удивился, что Пиняева не удалили в матче с «Зенитом»: «Краснее карточки не придумать»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на эпизод из матча «Локомотив» – «Зенит».

    • Во втором тайме полузащитник московской команды Сергей Пиняев нарушил на Клаудиньо.
    • Арбитр Алексей Сухой показал 19-летнему россиянину желтую карточку.

    «Самое сложное в моей работе – что‑то объяснять, когда я сам не понимаю решения арбитра. В данном эпизоде, на мой взгляд, карточки краснее не придумать.

    У нас футбол, а не кунг‑фу. Это какой‑то прием из латиноамериканского футбола, когда человека бьют ногой выше колена.

    Мне кажется, краснее карточки быть в принципе не может. Почему ее судья ее сам не показал, почему ассистент рядом и резервный арбитр не подсказали, почему ВАР не вмешался – у меня нет объяснений», – сказал Лапочкин.

    Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2023 20:01
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3402

      BAIv 10 часов назад

      ладно врать Оренбургу игрок Крыльев точно ногу ломал и ничего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1194

      FCSpartakM 10 часов назад

      Не удалили, потому что это только смотрится страшно, нет ни прямой ноги, ни удара шипами в те места, где можно получить серьезную травму.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3402

      BAIv > FCSpartakM 10 часов назад

      красная там, попытки нет играть в мяч, нога задрана, удар в сустав!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1194

      FCSpartakM > BAIv 10 часов назад

      удар в сустав может быть и играя плечом в плечо, от этого не умирают и не травмируются. Удара сильного нет, он погасил силу замаха, а то что Клаудиньо начал рыдать, так это обычная симуляция

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69461

      portero 12 часов назад

      Каждый тур "загадочные косяки" судей....
      Ребятки умеют нагло двигать то что им приказано.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5697

      Ziklop 13 часов назад

      с московскими командами Зениту намного чаще достаётся от судей, чем наоборот.
      зато вони если ошибка в пользу Зенита на месяц!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1194

      FCSpartakM > Ziklop 10 часов назад

      хахахахахах.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5680

      PAREVG. > Ziklop 9 часов назад

      Мартыхаев не жалко...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      Fialet 13 часов назад

      Неужели презердент с правящей якобы всенародной единой партией теряют власть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5963

      ПалкоВводецъ (returned) 13 часов назад

      Х ули удивляться? Проехали уже. Дорога ложка к обеду. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25422

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      У судьи в "сухом" остатке только жёлтая. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2214

      Таврида 13 часов назад

      #рждвсёкупили)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19646

      paracetamol 14 часов назад

      В этом матче было много чего удивительного!

      5
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      Рейтинг: +106

      СПбМерлин > paracetamol 13 часов назад

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      1
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