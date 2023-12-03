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  • Лапочкин удивился, что Пиняева не удалили в матче с «Зенитом»: «Краснее карточки не придумать»

Лапочкин удивился, что Пиняева не удалили в матче с «Зенитом»: «Краснее карточки не придумать»

3 декабря 2023, 20:01
14

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на эпизод из матча «Локомотив» – «Зенит».

  • Во втором тайме полузащитник московской команды Сергей Пиняев нарушил на Клаудиньо.
  • Арбитр Алексей Сухой показал 19-летнему россиянину желтую карточку.

«Самое сложное в моей работе – что‑то объяснять, когда я сам не понимаю решения арбитра. В данном эпизоде, на мой взгляд, карточки краснее не придумать.

У нас футбол, а не кунг‑фу. Это какой‑то прием из латиноамериканского футбола, когда человека бьют ногой выше колена.

Мне кажется, краснее карточки быть в принципе не может. Почему ее судья ее сам не показал, почему ассистент рядом и резервный арбитр не подсказали, почему ВАР не вмешался – у меня нет объяснений», – сказал Лапочкин.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Пиняев Сергей Лапочкин Сергей
Комментарии (14)
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paracetamol
1701623088
В этом матче было много чего удивительного!
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Таврида
1701623916
#рждвсёкупили)
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DOCTOR PENALTY
1701624153
У судьи в "сухом" остатке только жёлтая. )
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Fialet
1701626346
Неужели презердент с правящей якобы всенародной единой партией теряют власть?
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Ziklop
1701626522
с московскими командами Зениту намного чаще достаётся от судей, чем наоборот. зато вони если ошибка в пользу Зенита на месяц!
Ответить
portero
1701628095
Каждый тур "загадочные косяки" судей.... Ребятки умеют нагло двигать то что им приказано.....
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FCSpartakM
1701635317
Не удалили, потому что это только смотрится страшно, нет ни прямой ноги, ни удара шипами в те места, где можно получить серьезную травму.
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BAIv
1701635514
ладно врать Оренбургу игрок Крыльев точно ногу ломал и ничего.
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Бобссон
1701679178
Не только он.
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