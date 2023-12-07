КДК перенес рассмотрение дела по общению Галактионова с тренерским штабом «Локо» по рации

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о ситуации с общением дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова по рации с тренерским штабом во время матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«В рапорте матча указано, что в ТВ‑трансляции комментатор обратил внимание на общение дисквалифицированного Галактионова со старшим тренером Лeвиным по рации. С этого сезона есть норма, что дисквалифицированный тренер не может общаться с лицами в технической зоне. Этот вопрос перенесли на следующее заседание с вызовом представителя клуба, запроса от ТВ вещателя видео», – сказал Григорьянц.