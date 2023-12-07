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    • КДК перенес рассмотрение дела по общению Галактионова с тренерским штабом «Локо» по рации

    КДК перенес рассмотрение дела по общению Галактионова с тренерским штабом «Локо» по рации

    Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о ситуации с общением дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова по рации с тренерским штабом во время матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «В рапорте матча указано, что в ТВ‑трансляции комментатор обратил внимание на общение дисквалифицированного Галактионова со старшим тренером Лeвиным по рации. С этого сезона есть норма, что дисквалифицированный тренер не может общаться с лицами в технической зоне. Этот вопрос перенесли на следующее заседание с вызовом представителя клуба, запроса от ТВ вещателя видео», – сказал Григорьянц.

    • Из-за двухматчевой дисквалификации Галактионов не присутствовал на скамейке запасных во время игры «Локомотива» и «Зенита».
    • Железнодорожники одержали победу со счетом 3:1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +982

      sined1951 18 минут назад

      Комментатор застучал Галактионова КДК. Ну и сволочь, настоящий Павлик Морозов!

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